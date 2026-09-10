Tivoli, ancora chiuso il Ponte della Pace: il Comune dispone navette gratis per gli studenti per raggiungere le scuole

Disagi limitati e sicurezza al primo posto. Per consentire lo svolgimento di lavori necessari e improcrastinabili alla trave ad arco del Ponte della Pace, l’amministrazione comunale ha disposto la sospensione temporanea dell’attraversamento pedonale per tre giorni, il 16, 17 e 18 settembre.

Per non arrecare disagio agli studenti, proprio nei giorni di ripresa dell’anno scolastico, sono state predisposte delle navette straordinarie completamente gratuite che garantiranno il collegamento tra le due sponde della città.

Un servizio pensato per assicurare il diritto allo studio e, allo stesso tempo, permettere alla ditta incaricata di operare in totale sicurezza. Qualora i lavori dovessero concludersi in anticipo rispetto al cronoprogramma, il ponte sarà immediatamente riaperto al transito pedonale.

Orari e percorsi

Le navette effettueranno due corse di andata al mattino e due di ritorno all’ora di pranzo, ricalcando gli orari di entrata e uscita dalle scuole.

Andata: da Largo Saragat alla Stazione FS

Partenze previste alle ore 07:30 e alle ore 07:45.

Ritorno: dalla Stazione FS a Largo Saragat

Partenze previste alle ore 12:15 e alle ore 13:30.

Sono previste fermate intermedie strategiche per servire al meglio gli istituti scolastici.

Per il percorso di andata, le navette fermeranno presso:

l’Istituto Fermi, in via Acquaregna

la fermata Cotral accanto alla scalinata del Ponte della Pace

Per il percorso di ritorno, è prevista la fermata:

Fermata Cotral di via Empolitana.

Un intervento, spiega l’amministrazione, resosi indispensabile per la messa in sicurezza di una delle infrastrutture simbolo della città. L’invito rivolto a famiglie e studenti è a prendere nota degli orari e a utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione.