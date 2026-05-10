Andata finale playoff Primavera 4, partita perfetta del Guidonia Montecelio sul Sorrento

La partita perfetta della Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 Fc spalanca le porte della promozione in Primavera 3, ma occorre fare un ultimo passo nella gara di ritorno contro il Sorrento perché sappiamo che nel calcio tutto è possibile e la prova arriva proprio da questo match che allo Stadio “Città dell’Aria” si vive fin dalle prime battute di gioco. In tribuna carrellata di vip: dal presidente Mauro Fusano al direttore generale Fabrizio Lucchesi passando per l’amministrazione comunale con il sindaco Mauro Lombardo, l’assessore allo Sport Cristina Rossi ed il consigliere comunale Cristian Diano, il ct delle rappresentative della Lnd Giuliano Giannichedda, l’ex calciatore Francesco Montervino, l’attrice Aida Yespica ed esponenti qualificati del calcio locale.

Gli invincibili del Sorrento, definizione quanto mai meritata per quanto fatto nella stagione regolare, approcciano bene all’incontro e si fanno vedere immediatamente al tiro con un rasoterra di Rangelov che finisce a lato. Addirittura ci prova Cataldo in rovesciata senza inquadrare lo specchio della porta. La prima occasione dei guidoniani capita sui piedi di Crescimbeni che conclude alto dopo la respinta con i pugni del portiere. La partita si sblocca al 26′: cross di Pompilio, uscita a vuota di Boccarusso e gol di testa di Trabalza che con coraggio va ad impattare la sfera colpendola all’altezza del limite dell’area con il pallone che lentamente scivola in porta.

Reazione immediata del Sorrento con la punizione di Stigliano ed il colpo di testa di Iachini che termina a lato, un piazzato dello stesso Stigliano bloccata da Galletti e un tiro fuori di Giurolo.

Nel secondo tempo non scende la temperatura così come la pressione del Sorrento. Ricercato di testa sfiora la traversa, a seguire Bernabeo si gira ma senza trovare lo specchio. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc raddoppia alla prima occasione utile: Farace non controlla bene un pallone su un retropassaggio, si avventa Veselji che scippa la sfera e deposita nella porta sguarnita.

Ancora una volta il Sorrento reagisce con forza: Rangelov scarica tutta la sua rabbia verso la porta ma Galletti con uno scatto felino devia il tentativo. Ora il Guidonia Montecelio 1937 Fc gioca sulle ali dell’entusiasmo e Iannuzzi con una punizione dal limite dell’area provoca un brivido sulla schiena di Farace che qualche minuto dopo viene salvato dal palo sul tiro incrociato di Peciarolo. Tra le due opportunità costruisce ancora il Sorrento con una magia di Selitti che si libera di due avversari prima di alzare troppo la mira. Il finale è solo rossoblù. Il terzo gol è di Valenti che, servito da Peciarolo, si accentra e pesca l’angolino basso alla destra del portiere.

Nel recupero anche il poker: Valenti lancia Leofreddi che da posizione defilata con un colpo da biliardo lascia tutti di stucco. Anche il tecnico Tommaso Rocchi si lascia andare nell’esultanza perché questi quattro gol di vantaggio sono un macigno in vista del ritorno. In delirio il pubblico che intona “Vinceremo il tricolor”.

Ma ci sono ancora 90 minuti, i più importanti della stagione, ancora di più dopo questo risultato perché diventa vietato abbassare la concentrazione, allo Stadio “Novi” di Angri (Salerno), sabato 16 maggio con calcio d’inizio alle 16.

“In questa partita d’andata è stato tutto bellissimo, anche l’ambiente è stato fondamentale per la vittoria. Sono felicissimo per i ragazzi. Il Sorrento non aveva mai perso in campionato. Noi abbiamo provato a limitarli e con forza e determinazione, da squadra, siamo riusciti a creare delle difficoltà e a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo insistito a fine partita dando il massimo. Durante il percorso ho visto crescere i ragazzi. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché c’è la seconda parte della finale che ci aspetta”, l’analisi del mister Rocchi.

(grazie ad Alessandro Bianchetelli di TelePhoto per le immagini)