Guidonia Montecelio salvo. Lo juventino Licina decisivo ad Alessandria

La matematica salvezza è sicuramente la notizia più importante per il Guidonia Montecelio 1937 Fc, nel primo anno di calcio professionistico. Un obiettivo difficile da raggiungere per gli uomini di Ciro Ginestra, reso possibile da un grande girone d’andata e un ritorno complicato anche e soprattutto a causa dei numerosi infortuni di giocatori molto importanti nella costruzione del gioco studiata la scorsa estate. Ora esiste una base sulla quale ripartire e l’intenzione della proprietà è quella di fare meglio per la prossima stagione.

Ad Alessandria, nella 36esima giornata di campionato, i guidoniani onorano il match contro la Juventus Next Generation e partono anche molto bene costruendo almeno tre occasioni sulle quali si distingue il portiere bianconero Simone Scaglia.

La partita viene decisa da una rete sotto l’incrocio dei pali del giovane Adin Licina, classe 2007, prelevato dal Bayern Monaco e calciatore di sicuro avvenire anche per la sua velocità d’esecuzione palla al piede, la precisione nel tiro ed il dribbling. Nel finale Sannipoli e Viteritti ci provano da lontano senza inquadrare lo specchio della porta.

“Sulla stagione c’è grande rammarico perché non siamo riusciti a ripetere il grande girone d’andata. Sulla partita pesa non aver sfruttato le occasioni a disposizione”, l’analisi dell’allenatore Ciro Ginestra.

Occhi puntati sul prossimo turno perché si decide anche il campionato ad Ascoli con il “Picchio” che è a pari punti in testa al campionato insieme all’Arezzo e ha già chiamato a raccolta i propri tifosi. Un sabato sera da vivere con grandi emozioni e tutte le partite in contemporanea. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc ad Ascoli si gioca tanto sotto il profilo del prestigio in quanto la diretta su Rai Sport oltre che su Sky pone il match all’attenzione dell’Italia del calcio e perché il club ci tiene a chiudere nel migliore dei modi questo primo storico anno in Serie C.