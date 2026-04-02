Guidonia inaugura la prima biblioteca di fabbrica della Regione Lazio

Il prossimo 8 aprile a Guidonia verrà inaugurata la prima biblioteca di fabbrica della Regione Lazio. Promossa dall’associazione Ars Altera Cura con il supporto della Società del Travertino Romano e del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano, la biblioteca ha come obiettivo quello di unire lavoro, cultura e territorio, seguendo l’esempio del pioniere Adriano Olivetti.

La biblioteca di fabbrica, nata tra gli anni 40 e 50, è un luogo dedicato alla cultura e al confronto che unisce formazione professionale e civile. Adriano Olivetti, imprenditore nell’ambito dell’ufficio e dell’informatica, è stato il primo in Italia ad avere questa intuizione presso la sua fabbrica ad Ivrea. Un beneficio non solo per l’azienda, ma anche per il territorio.

Ars Altera Cura con la sua biblioteca vuole creare un luogo di approfondimento per i professionisti e i futuri tali in geologia, architettura, lavorazione della pietra e nelle altre discipline ad esse collegate. Qui si possono trovare progetti di edifici e restauri come quello della moschea di Roma, diapositive storiche, testi in edizione limitata come la monografia dedicata all’architetto Paolo Portoghesi e materiale d’archivio come il testo di Nicola Jaeger del 1934 sulle controversie individuali del lavoro.

Matteo Castorino, ricercatore presso l’Istituto italiano per gli studi storici ed esperto della figura di Adriano Olivetti, parla della filosofia dietro questa realtà. Elementi ispirati dall’idea olivettiana delle biblioteche di fabbrica sono l’approfondimento della relazione tra azienda e territorio con particolare attenzione alla crescita culturale delle nostre comunità, con la convinzione che i saperi siano sempre e necessariamente trasversali eterogenei e che si contaminino a vicenda. Rendere la biblioteca pubblica e aperta alla cittadinanza, con particolare attenzione a studenti e studentesse del territorio, favorirà l’incontro tra professionalità e azienda.