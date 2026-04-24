Gli eventi del week-end

L’ultimo fine settimana di aprile offre diversi spunti, soprattutto nell’ambito culturale. Danza, letteratura e rievocazioni storiche sono solo alcuni aspetti di queste giornate da dedicare allo svago.

A Fiera di Roma inizia il primo dei due fine settimana del Festival dell’Oriente e di Roma incontra il mondo. Dal 24 al 26 aprile stand provenienti da ogni angolo del mondo presenteranno nella Capitale le loro tradizioni, tra religione, benessere, arte e cibo. Alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri (RM) prende il via la terza edizione del Festival letterario etrusco, prima tappa del tour nazionale dei finalisti del Premio Strega 2026. Domenica 26 aprile i dodici finalisti presenteranno i loro romanzi al pubblico in un incontro imperdibili per qualsiasi lettore. La città di Rieti accende i riflettori del suo teatro Flavio Vespasiano per ospitare la XXV edizione del Premio Danza Internazionale Città di Rieti. Ballerini di classico, moderno e contemporaneo provenienti dall’Italia e dall’estero si sfideranno a ritmo di musica nelle varie categorie. Infine a Bomarzo (VT), i cinque rioni della città si sfideranno nell’annuale palio di Sant’Anselmo.

Tre giorni ricchi di eventi che mettono al centro la cultura attraverso mondi diversi che si incontrano, sia con la letteratura che con le arti.