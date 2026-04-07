Pasqua da record a Roma, sindaco Gualtieri: “Boom di presenze: 1,2 milioni di turisti”

l sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parla di un nuovo record di presenze turistiche durante il ponte di Pasqua, con circa 1,2 milioni di presenze e quasi mezzo milione di arrivi.

I dati forniti dal primo cittadino parlano di un aumento rispetto all’anno scorso, con prenotazioni effettuate in anticipo, nonostante la guerra che incendia il Medio Oriente e che non ha scoraggiato i turisti. Un ottimo afflusso che tuttavia fa registrare un calo di visitatori provenienti da Asia e Medio Oriente, compensato però da un aumento di turisti italiani ed europei.

La soddisfazione del sindaco

“Ho video di lunghe file per visitare la stazione della Metropolitana del Colosseo. Fortunatamente su questa Pasqua la guerra non ha inciso. A Roma abbiamo avuto un altro record con circa 1,2 milioni di presenze, e quasi mezzo milione di arrivi, un aumento rispetto all’anno scorso. Però è chiaro che sono prenotazioni di qualche mese prima – ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, ospite del programma 10 Minuti su Rete 4 -. La nostra città è molto attrattiva. Pensate che mi hanno mandato un filmato di file per vedere la stazione della metropolitana del Colosseo – ha affermato. – Roma cerca di essere attrattiva, per i turisti ma anche per i romani”.

“Non potrà mai fare concorrenza all’Anfiteatro Flavio ma la stazione della metro C Colosseo è divenuta ormai un fenomeno social”, ha aggiunto il sindaco.