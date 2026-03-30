Guidonia, al via i lavori della rotatoria tra la SP 24/a, via della Pietrara e via Sant’Angelo ma resta il ‘nodo’ di via Formello

I lavori sono iniziati giovedì 26 marzo dopo mesi di gestazione progettuale. Nelle stime di Astral (ente esecutore) dureranno 120 giorni (quattro mesi) e, salvo imprevisti, l’opera dovrebbe essere consegnata alla fine di luglio.

Si tratta della nuova rotatoria in via di realizzazione all’intersezione tra la SP 24/a, via della Pietrara e via Sant’Angelo Romano, nei pressi del cementificio Buzzi Unicum. Un intervento di messa in sicurezza di un incrocio stradale ritenuto particolarmente pericoloso, per il quale sono state utilizzate risorse (complessivamente 1.400.000,00 euro) stanziate dal governo, attraverso la Regione Lazio e Astral Spa. Fondi destinati allo svolgimento della Ryder Cup, evento sportivo golfistico di caratura internazionale ospitato a settembre 2023 al golf club Marco Simone di Guidonia Montecelio.

Sugli interventi aveva deliberato, il 3 febbraio scorso, la giunta municipale con lo schema di accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Roma Capitale, Astral Spa e Comune di Guidonia Montecelio “per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la SP 24/a e Via Sant’Angelo”. “Il progetto – si legge nell’atto – rientra nel programma di manutenzione straordinaria e adeguamento della viabilità connesso al progetto 17 – Ryder Cup” finalizzato, appunto, “al miglioramento della sicurezza stradale e alla fluidificazione del traffico in un nodo viario particolarmente critico”. I tratti di strada interessati dall’intervento sono, infatti, di competenza sia comunale sia provinciale: via della Pietrara, afferente al patrimonio del Comune; la Sp 24/a Guidonia Mentana (via Sant’Angelo) e Sp 33/B Palombarese-Guidonia Mentana (via Formello) afferenti al patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale”.

“Questo intervento consentirà di migliorare la sicurezza stradale e garantire una circolazione più fluida perché sarà possibile ridurre i punti di conflitto tra i veicoli, limitare la velocità in ingresso e ottimizzare i flussi di traffico, offrendo così maggiore tutela agli utenti della strada e una mobilità più ordinata ed efficiente”, la dichiarazione del sindaco sindaco Mauro Lombardo all’indomani dell’approvazione dello schema di delibera. Più sicurezza stradale per i cittadini e la speranza che questo intervento aiuti finalmente a snellire le code e a ridurre drasticamente i sinistri, ma c’è anche chi, come il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Alfonso Masini, fa notare che “sicuramente la situazione migliorerà tuttavia rimane irrisolto il problema dell’innesto di via Formello, che resta fuori della rotonda e seguiterà a creare disagi”.