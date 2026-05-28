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Il Comune avvia l’iter per la candidatura di Tivoli a Capitale Italiana della Cultura 2029

Emanuele Rossi
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Emanuele Rossi
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Nell’ultimo Consiglio straordinario del Comune di Tivoli è stata approvata all’unanimità la proposta di avviare l’iter per la candidatura di Tivoli a Capitale Italiana della Cultura 2029. Dopo mesi di immobilismo e incertezza relativa al tema, l’Amministrazione ha compiuto un passo importante per concorrere al titolo del Ministero della Cultura. Questo titolo garantirebbe un contributo di 1 milione di euro, ma soprattutto sarebbe uno strumento nazionale di valorizzazione della progettualità culturale urbana e territoriale.

L’Amministrazione riconosce tale titolo come uno degli obiettivi programmatici del proprio mandato. L’obiettivo è la valorizzazione della Città di Tivoli dal punto di vista culturale, sociale e territoriale. La Giunta ha approvato la predisposizione del dossier di candidatura per il 2029. Il dossier deve contenere strategia, governance, piano culturale, sostenibilità economica e impatti attesi e verrà valutato da sette esperti nominati dal Ministero della Cultura.

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