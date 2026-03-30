Guidonia, il Comune investe 380mila euro di fondi regionali e dà una nuova sede al Centro per l’impiego

Il punto è già stato trattato in commissione Urbanistica settimana scorsa ed oggi (lunedì 30 marzo) arriva in consiglio comunale per l’approvazione finale. Il Comune di Guidonia Montecelio è pronto ad acquisire al patrimonio pubblico un immobile ubicato in pieno centro città da destinare a nuova sede del Centro per l’impiego grazie a un finanziamento di 215.670,00 euro ricevuto dalla Regione Lazio.

Complessivamente, però, l’investimento, sarà di 380.000,00 euro, più 15.000,00 euro per competenze e spese notarili. La differenza dovrà essere ancora a carico della Regione Lazio. L’ ente locale, infatti, ha richiesto un finanziamento integrativo di 179.330,00 per coprire il prezzo d’acquisto e le spese accessorie, in caso di mancata assegnazione del contributo integrativo, è già deciso che il Comune rinuncerà al finanziamento concesso. L’indirizzo politico del governo cittadino, in tal senso, era arrivato con la delibera della giunta n.131 del 14 ottobre 2025, nell’ambito degli interventi previsti nella missione 5 (inclusione e coesione) politiche per il lavoro e investimenti del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per il potenziamento dei centri per l’impiego.

L’immobile, individuato attraverso una manifestazione di interesse promossa dal Comune che ha permesso di scegliere tra le tre proposte pervenute, si trova in via Luigi Gabelli, in prossimità dei locali che ospitano l’ufficio postale, ed è di proprietà della parte venditrice A.C.E Appaltri Costruzioni Edili Srl, società con sede legale in via Palmiro Togliatti 1563 a Roma.

“Tra le le offerte pervenute – si legge in delibera – è stato individuato l’immobile sito in Via Gabelli quale idoneo alle esigenze dell’Ente, conforme alla normativa tecnica e agibile”; “è stata inoltre acquisita la perizia giurata di stima immobiliare”. In seguito si è raggiunto “un accordo, tra le parti, del prezzo di acquisto pari a 380.000,00 euro come risulta da apposito verbale allegato alla deliberazione”.

Ora, il consiglio comunale, dovrà dare il via libera definitivo all’acquisizione e approvare la successiva sottoscrizione del contratto di acquisto dell’immobile. Con le motivazioni che gli uffici attualmente occupati dal Centro per l’impiego di via Numa Pompilio (di proprietà comunale), sono necessari ad una imminente riorganizzazione delle aree amministrative dell’Ente, con il trasferimento in quello stabile degli uffici SUAP/Commercio, “vista l’indisponibilità di altri immobili di proprietà comunale”. (Immagine di copertina da Roma Today)