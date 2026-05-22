New York chiama Roma, Gualtieri e Mamdani lanciano il protocollo di cooperazione tra grandi Centri Storici urbani

Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e il sindaco di New York City Zohran Mamdani hanno annunciato una storica intesa culturale tra il Municipio I di Roma Capitale e Manhattan, il primo protocollo di cooperazione tra grandi Centri Storici urbani. L’accordo è stato suggellato da un videomessaggio ufficiale inviato da Mamdani al sindaco Gualtieri, al Presidente del Municipio I Lorenza Bocacorsi e alla città di Roma.

Le aree di collaborazione

Il protocollo prevede collaborazioni concrete e strutturate tra le due città su più livelli. Istituzioni culturali, come musei, archivi, biblioteche, università e scuole. Scambi e progetti, con iniziative artistiche congiunte, programmi dedicati ai giovani, progetti di arte pubblica. Politiche urbane, con una gestione improntata alla collaborazione per ciò che riguarda spazi pubblici, turismo sostenibile, partecipazione civica.



Le dichiarazioni

Nel suo videomessaggio, il sindaco Mamdani ha sottolineato la visione condivisa delle due città. “Manhattan e Roma sono centri iconici la cui energia, diversità e creatività civica appartengono non solo ai residenti ma all’immaginario globale – ha detto il sindaco di New York -. I centri storici devono restare spazi vivi e abitati dai residenti, non diventare musei di sé stessi”. Mamdani ha definito la cultura a New York come “infrastruttura essenziale” che crea senso di appartenenza e coesione sociale. Zohran Mamdani è sindaco di New York City dal 1° gennaio 2026, dopo aver vinto le elezioni del 4 novembre 2025. È il primo sindaco musulmano e di origine sud-asiatica della città, nonché il più giovane da oltre un secolo.

“Vogliamo continuare a percorrere questa strada ed estendere la nostra cooperazione alle nostre due grandi città nel loro insieme. Roma e New York — ha detto il sindaco Gualtieri — condividono una visione comune e molte sfide e sappiamo che possiamo essere più forti quando le affrontiamo insieme. Oggi, le relazioni tra le città giocano un ruolo decisivo, ci aiutano a scambiare conoscenze, a rafforzare le comunità locali, e a mettere al centro la dignità e la qualità della vita dei residenti, dei lavoratori e degli studenti”.

L’intesa segna l’avvio di un percorso di cooperazione diretta tra i due cuori storici di Roma e New York, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e promuovere un modello di città culturale inclusiva e sostenibile.