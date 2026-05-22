Guidonia, due nuovi veicoli in dotazione alla Polizia Locale: prosegue il piano di rinnovamento del parco mezzi

La Polizia Locale di Guidonia Montecelio potenzia la propria dotazione con l’arrivo di due nuovi veicoli di servizio, modelli Dacia Sandero Stepway 1.0 turbo benzina da 90 CV, appositamente allestiti per le attività di polizia stradale. L’acquisizione si inserisce nel programma pluriennale di rinnovamento del parco mezzi del Comando, avviato con l’obiettivo di sostituire progressivamente le autovetture obsolete o con elevato chilometraggio, garantendo agli agenti strumenti più efficienti, sicuri e adeguati alle esigenze operative del territorio.

Nella giornata odierna, venerdì 22 maggio, presso il piazzale della Chiesa della Beata Vergine di Loreto, si è tenuta una breve cerimonia di benedizione dei nuovi veicoli e dei motoveicoli già in dotazione al Corpo. La funzione è stata officiata dal parroco Padre Fernando, alla presenza del sindaco Mauro Lombardo e del dirigente comandante della Polizia Locale, Paolo Rossi. Il potenziamento operativo non si ferma qui: nelle prossime settimane è previsto l’arrivo di un ulteriore mezzo, un Ford Transit Courier attrezzato per la rilevazione dei sinistri stradali. Il furgone sarà destinato a rafforzare la capacità di intervento del Corpo nelle attività di infortunistica.

“Prosegue il percorso di rinnovamento del parco auto della Polizia Locale. Gli operatori avranno a disposizione mezzi nuovi, sicuri e dotati di sistemi di sicurezza e dispositivi di segnalazione luminosa di ultima generazione, indispensabili per svolgere con efficacia e tempestività il servizio sul territorio”, il commento del dirigente Paolo Rossi.