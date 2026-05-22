Guidonia, sopralluogo al cantiere di “Colle Rosa”, il sindaco: “Presto pronta la nuova Cittadella della Salute”

Si è svolto questa mattina (venerdì 22 maggio), nella frazione di La Botte, il sopralluogo al cantiere del progetto “Colle Rosa”. L’intervento prevede il recupero e la trasformazione del complesso edilizio abusivo confiscato dal Tribunale di Tivoli e acquisito al patrimonio comunale.

I lavori, finanziati con oltre 5 milioni di euro del PNRR, stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma e porteranno alla realizzazione di un polo socio-sanitario moderno e funzionale. L’opera nasce dall’accordo di programma siglato tra il Comune di Guidonia Montecelio e la Asl Roma 5, con l’obiettivo di potenziare i servizi sanitari di prossimità e restituire alla comunità un’infrastruttura pubblica di qualità.

Presenti al sopralluogo, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo; il direttore generale dell’ASL Roma 5 Silvia Cavalli; l’assessore ai Servizi Sociali Cristina Rossi; il dirigente del Settore Urbanistica Paolo Caracciolo. Insieme hanno verificato lo stato di avanzamento delle opere e incontrato i tecnici impegnati nella realizzazione del progetto.

“Il progetto, che ha richiesto una fase di progettazione complessa e accurata, ci consentirà di recuperare un intero complesso edilizio, riqualificare l’area e dotare il territorio di un polo socio-assistenziale all’avanguardia, oltre che di un asilo pubblico – ha detto il sindaco Mauro Lombardo -. La struttura, concepita come una vera e propria Cittadella della salute, rappresenta uno degli interventi più significativi del PNRR sul territorio comunale. Si tratta di un’opera che unisce rigenerazione urbana, servizi alla persona e restituzione alla collettività di un bene sottratto all’illegalità”. Il nuovo polo ospiterà servizi socio-assistenziali e sanitari integrati e un asilo pubblico, con l’obiettivo di rispondere in modo capillare ai bisogni della cittadinanza e rafforzare la rete territoriale dell’ASL Roma 5.