Tivoli, contrasto alla ‘malamovida’: controlli straordinari delle Forze dell’Ordine nel Centro Storico  

Nella serata di domenica 17 maggio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli e il personale del Comando di Polizia Locale del Comune di Tivoli hanno svolto un servizio straordinario congiunto di controllo del territorio. A darne comunicazione oggi, venerdì 22 maggio, è l’amministrazione comunale attraverso i canali social istituzionali. L’attività, intensificata nelle aree del Centro Storico tradizionalmente interessate dalla ‘movida’ e teatro anche recente di episodi di violenza giovanile, è stata finalizzata a garantire un maggiore livello di sicurezza e l’ordinato svolgimento della vita cittadina, a tutela dei commercianti, dell’utenza e dei residenti.

Le operazioni si sono concentrate in particolare sugli esercizi pubblici di Piazza Santa Croce. Sono stati verificati il rispetto della normativa autorizzativa e concessoria, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, le disposizioni in materia di emissioni, diffusione sonora, occupazione di suolo pubblico e orari di apertura e chiusura.

Nel corso dei controlli, a fronte di una generale attenzione da parte di cittadinanza ed esercenti verso le regole, sono comunque emerse diverse violazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative per un valore complessivo di 6.200 euro per mancata comunicazione delle emissioni, omessa dotazione dell’etilometro e inosservanza degli obblighi informativi in materia di alcol, assenza di autorizzazioni alla diffusione sonora, occupazione eccedente di suolo pubblico rispetto al titolo autorizzativo e violazione degli orari di esercizio.

I controlli, svolti anche con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri, hanno inoltre portato alla segnalazione alla Prefettura di Roma di una 44enne e di un 18enne, trovati in possesso di sostanza stupefacente tipo “hashish” per uso personale. Nelle immediate adiacenze dei locali ispezionati sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 20 grammi della medesima sostanza, suddivisi in 14 dosi.

Complessivamente, durante il servizio sono stati controllati 7 esercizi commerciali, 141 persone e 26 veicoli, ed effettuate 5 perquisizioni. L’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Tivoli ribadiscono il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica e rivolgono un invito a tutta la cittadinanza, in particolare ai più giovani, a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, per contribuire a rendere più sicuri i luoghi del divertimento e della socialità.