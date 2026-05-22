Guidonia, al via la pedonalizzazione di via Roma nei weekend, il sindaco: “Valorizzare il Centro città è il nostro obiettivo”

Prende il via questa settimana l’intervento di pedonalizzazione su via Roma, nel tratto compreso tra via Guglielmo Marconi e Largo Maurizio Simone. Il provvedimento punta a migliorare la fruibilità degli spazi urbani e a valorizzare il Centro cittadino durante la stagione primaverile ed estiva.

Adottato su indirizzo del sindaco Mauro Lombardo, dell’assessore Valentina Torresi, e con parere favorevole della competente commissione consiliare al Commercio, l’intervento prevede la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle giornate di sabato e domenica, dal 23 maggio al 28 giugno 2026.

Il provvedimento prevede i seguenti orari per la pedonalizzazione dell’area, il sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00; la domenica: dalle ore 9.00 alle ore 20.00. La chiusura dell’area sarà garantita tramite l’apposizione di transenne agli incroci con via Marconi e Largo Maurizio Simone. La disciplina potrà subire modifiche in caso di eventi o manifestazioni concomitanti.

“Il provvedimento intende valorizzare il centro della Città, restituendo ai cittadini uno spazio più ordinato, accogliente e condiviso. La pedonalizzazione favorisce la socialità, incoraggia l’incontro, sostiene le attività di prossimità e trasforma la strada in un luogo di relazione e comunità”, scrive il sindaco Mauro Lombardo sui canali social istituzionali.