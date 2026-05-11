Monterotondo, ecco la ‘Blue Box’: dispositivo d’ascolto e consulenza contro bullismo e disagio giovanile

Nell’ambito del “Blue Box Sport Festival”, evento tenutosi presso il Parco Arcobaleno dove è stata ufficialmente presentata la ‘Blue Box’ installata nella cabina fototessere all’interno del Centro Commerciale Monterotondo (MCC).

Un presidio tecnologico per l’ascolto

La ‘Blue Box’ è un dispositivo che consente, con la semplice pressione di un pulsante, di entrare immediatamente in contatto con operatori formati dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile (ONBD). Il servizio offre accoglienza, ascolto e consulenza psicologica di primo livello. Le chiamate sono gestite da un sistema dedicato che garantisce tempestività, riservatezza e continuità del supporto, con l’obiettivo di contrastare isolamento e solitudine tra i più giovani.

Il progetto

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Città Metropolitana di Roma Capitale, amministrazione comunale di Monterotondo, Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, Dedem S.p.A., Entheos e Fondazione Tellus. Il lancio è avvenuto nel corso di una giornata di sport dedicata ai bambini e alle bambine delle Scuole Primarie, all’insegna del motto “Ascoltare, Crescere, Vincere”.

Interventi istituzionali

All’inaugurazione sono intervenuti Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo; Alessia Pieretti, consigliera comunale e consigliera delegata di Città Metropolitana di Roma Capitale, ideatrice della giornata; Isabella Bronzino, assessora alle Politiche Educative; Alessandra Clementini, assessora alla Cultura e ai Servizi Sociali.

Sport come strumento educativo

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno potuto sperimentare la scherma grazie agli istruttori del Comitato Regionale Scherma (FIS). Ospite d’onore Carolina Erba, Campionessa del Mondo di Scherma e atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, che ha sottolineato il valore della disciplina: lealtà, strategia e rispetto assoluto dell’avversario come antidoto ad ogni forma di prevaricazione. “La ‘Blue Box’ è un segnale concreto. Mettiamo tecnologia e competenze al servizio dei ragazzi, per dare loro un luogo sicuro dove essere ascoltati”, ha commentato il sindaco Varone. “Abbiamo voluto unire sport e prevenzione. La scherma insegna che si vince solo rispettando le regole e l’altro”, ha aggiunto la consigliera Pieretti. La ‘Blue Box’ del Centro Commerciale Monterotondo è attiva da oggi e rappresenta il primo di una serie di presidi che saranno installati sul territorio metropolitano.