Guidonia, nuova ciclovia di collegamento tra Stazioni Ferroviarie: al via la progettazione esecutiva dell’opera 

Guidonia Montecelio realizzerà una nuova ciclovia intermodale grazie a un finanziamento di circa 1 milione di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Il percorso collegherà l’attuale stazione FS di Guidonia con la futura stazione di Colle Fiorito, in fase di completamento. Si tratta di una “bretella” ciclabile strategica per favorire la mobilità sostenibile tra scali ferroviari: la Stazione storica di Guidonia centro e la Nuova stazione (in via di ultimazione) di Colle Fiorito. Il finanziamento è stato confermato solo a gennaio 2026, mentre l’apertura della nuova stazione di Colle Fiorito è prevista per marzo 2026.

La finalità dell’opera, è quella di favorire una migliore mobilità a pendolari e residenti, offrendo un’alternativa sicura al traffico veicolare. Per il sindaco Mauro Lombardo “questo progetto favorisce l’integrazione tra trasporto su rotaia e mobilità dolce, risponde alle esigenze quotidiane di cittadini e pendolari offrendo un’alternativa sicura, efficiente e a basso impatto ambientale per gli spostamenti nel tratto interessato”.

Con la pubblicazione odierna sull’albo pretorio online, l’amministrazione comunale ha avviato l’iter progettuale della nuova infrastruttura (determina n. 17 del 19 marzo 2026 a firma del dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo). Con l’atto, infatti, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione.

Il professionista scelto con una procedura semplificata, mediante affidamento diretto, è l’architetto villalbese Roberto Simonelli. L’importo impegnato per la fase progettuale è pari a 60.669,55 euro (IVA inclusa). Il tecnico è stato individuato per la sua “esperienza pregressa nel settore, l’affidabilità e la puntualità dimostrate nel pregresso rapporto con l’amministrazione”, si legge in determina, e “per la necessità del Comune di Guidonia Montecelio di operare in tempi estremamente ridotti”.