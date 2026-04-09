Una targa nuova in ‘Pinetina’ per ricordare il primo medico di Guidonia Montecelio

Negli anni ’50 era l’unico medico di Guidonia Montecelio e curava da solo migliaia di pazienti. Ha svolto la professione per oltre 60 anni, prima da medico della mutua e, una volta in pensione, continuando a visitare i pazienti privatamente. Anche recandosi a domicilio quando di anni ne aveva ormai 90, prima di spegnersi il 31 luglio del 2011.

Una dedizione totale alla professione di Ippocrate, quella di Valeriano Compagnucci, figura ancora molto amata a cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Lombardo, ha voluto di nuovo intitolare l’area della ‘Pinetina’ di Guidonia centro, ripristinando una targa commemorativa dopo che la precedente del 2015 era andata distrutta 8 anni fa.

Stamane, la cerimonia di inaugurazione alla presenza di numerosi amministratori e dei familiari del dott. Compagnucci. Oltre alle figlie, c’erano i nipoti e i pronipoti, il sindaco, il vice sindaco Paola De Dominicis, gli assessori Mario Proietti e Paolo Ruggeri, il presidente del consiglio comunale Erik D’Alisa, il dirigente Aldo Cerroni, molti consiglieri comunali e numerosi cittadini.

Tutti riuniti nel ricordo di un uomo, di un medico molto amato da generazioni di guidoniani, che si concesse anche una parentesi come amministratore. Tre anni trascorsi da assessore comunale alla Sanità nel corso dei quali istituì il servizio di medicina scolastica, assistenza anziani, consultorio materno-infantile ed equipe psico-pedagogiche.