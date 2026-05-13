Nulla da fare per la Lazio: Coppa Italia all’Inter e niente Europa

E’ l’Inter a vincere la Coppa Italia nella notte di Roma, trofeo che si aggiunge allo scudetto numero 21 della storia nerazzurra. Sono 10 le coppe italiche del club di Milano. Un albo d’oro straordinario. La Lazio fallisce la qualificazione ad una coppa europea per il secondo anno di fila. Unica consolazione: la certezza di giocarsi tra pochi mesi un’altra finale, quella della Supercoppa Italiana, sempre contro l’Inter.

Delusione per i tifosi, presenti allo Stadio Olimpico in massa e con una splendida scenografia all’ingresso in campo dopo l’inno cantato da Nek, famoso per il brano “Laura non c’è”. Ma non c’è neanche la Lazio nel primo tempo. Poco da dire, infatti, sulla partita aperta da un autogol di Marusic nella propria porta al 14′ e chiusa di fatto al 35′ con la rete a porta vuota di Lautaro Martinez sull’assist di Dumfries, rapace nel rubare palla a Nuno Tavares nei pressi dell’area di rigore. Segnali di ripresa della Lazio nel secondo tempo con alcune occasioni: clamorosa quella per Dia, lanciato da Lazzari, a tu per tu con Martinez che addirittura di testa riesce a salvare la propria porta.

Parole chiare e dure di Maurizio Sarri al termine del match: “Con un po’ di nostra complicità, la vittoria è andata alla squadra più forte e cioè l’Inter. Abbiamo scelto di non andare a prenderli alti nel primo tempo. La tattica non fa parte degli errori fatti: un colpo di testa verso la propria porta e una palla persa al limite dell’area sono costati i due gol. Rovella non era a completa disposizione e non poteva disputare tutta la partita. Il mio futuro questa sera interessa poco, mi dispiace per i ragazzi. La Roma? La mia sensazione per il derby è la seguente: alle 12.30 di domenica non vengo, il lunedì sera sì. La Lega Serie A ha fatto degli errori clamorosi nella compilazione del calendario e ora deve rimediare. Fossi il presidente non presenterei la squadra domenica, a noi cambia poco: solo un punto di penalizzazione”.