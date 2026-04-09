“Dall’amministrazione troppi ritardi e impedimenti”: Tivoli non sarà ‘Capitale italiana della Cultura’ 

L’associazione ‘Tivoli Città della Cultura‘ ha deciso di ritirarsi dal progetto ‘Tivoli Capitale Italiana della Cultura‘ a causa di impedimenti e ritardi da parte dell’amministrazione comunale. In un lungo comunicato stampa dei promotori, le motivazioni della scelta: un addio definitivo alla partecipazione della Città di Tivoli e di una area vasta (sette Comuni tra cui Guidonia Montecelio e alcuni centri della Valle dell’Aniene) e allo specifico bando annuale del Ministero della Cultura.“Tale decisione è frutto di una valutazione attenta e sofferta degli impedimenti frapposti, nel corso degli anni, dalle amministrazioni tiburtine che si sono succedute”, scrivono dall’associazione.

La ricostruzione di quanto accaduto secondo l’associazione

Il progetto, nato nel 2022 con l’obiettivo di coinvolgere tutti i portatori di interesse dell’area attraverso tavoli tematici e selezioni ad evidenza pubblica, era stato inizialmente calendarizzato per il 2026, poi rinviato al 2027 e, a seguito delle elezioni comunali del 2024, al 2029. Con l’amministrazione di Giuseppe Proietti si era giunti a un’intesa sostanziale, formalizzata con specifiche delibere di giunta e di consiglio comunale. Per cinque anni l’associazione ha lavorato su questo percorso, elaborando una bozza progettuale, una proposta di budget, le bozze delle convenzioni e i protocolli necessari. I soci, tutti professionisti, hanno scelto di mettere gratuitamente a disposizione competenze e tempo, ribadendo formalmente questa disponibilità anche nel protocollo inviato al sindaco Marco Innocenzi il 29 dicembre 2024. Lo stesso sindaco aveva partecipato, su nostro invito, all’assemblea pubblica del 24 ottobre 2024, esprimendo adesione al progetto e assumendo un impegno sul suo finanziamento e sulla sua realizzazione in collaborazione con l’associazione. Successivamente, tutta la documentazione e le proposte operative sono state trasmesse all’amministrazione. L’ultima comunicazione risale al 15 maggio 2025, dopo precedenti invii nei mesi di gennaio e febbraio dello stesso anno.

Il progetto inserito nel Dup 2025/27

Il progetto era stato inserito nel Documento Unico di Programmazione approvato nel 2024 e sostenuto da un primo stanziamento di 30.000 euro nel Bilancio di previsione triennale 2025–2027. Nel Dup approvato nel 2025, tale obiettivo strategico è stato cancellato dall’amministrazione Innocenzi. Contestualmente, il relativo capitolo di bilancio è scomparso dal Bilancio di previsione triennale 2026–2028. Il tutto senza alcuna comunicazione ufficiale all’associazione, che sarebbe stata doverosa almeno per elementare correttezza istituzionale. In data 26 dicembre 2025 abbiamo inviato una PEC al sindaco Marco Innocenzi per segnalare l’assenza di riscontri. Non avendo ricevuto risposta, abbiamo nuovamente scritto il 16 gennaio 2026. Solo dopo ripetuti solleciti e l’incontro del 12 febbraio 2026 abbiamo preso atto dell’impossibilità di proseguire e comunicato formalmente la nostra decisione di interrompere la collaborazione.

La decisione dell’associazione

Nasce da ritardi, omissioni e scelte unilaterali dell’amministrazione comunale. Nell’ultima comunicazione ricevuta dalla stessa amministrazione, sollecitata dopo un lungo e documentato silenzio, è stato esplicitato che le decisioni finali “spettano alla politica”, come testualmente riportato nella lettera inviataci dal sindaco Marco Innocenzi in data 2 febbraio 2026: “…𝗺𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗲 𝗱’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝘇𝘇𝗼 𝘀𝘂𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗱𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗿𝗲, 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮̀ 𝘀𝗼𝘃𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗶 c𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶”. Un’affermazione del tutto pleonastica, che introduce altresì un limite chiaro e verticistico a un progetto che, al contrario, era stato concepito come partecipato e costruito dal basso, con il coinvolgimento reale dei portatori di interesse. Alla luce di quanto accaduto, la scadenza del 2029 è ormai istituzionalmente impraticabile. Un ulteriore rinvio, peraltro in assenza di una condivisione sui contenuti e sulla direzione del progetto, rappresenterebbe soltanto una dilazione priva di prospettiva, aggravata dall’imminente scadenza del mandato amministrativo. Riteniamo doveroso informare la città e i Comuni che avevano aderito formalmente al percorso di quanto accaduto e della nostra decisione. Per il futuro, l’amministrazione farà le proprie scelte. Senza, però, l’apporto e il lavoro dell’associazione ‘Tivoli Città della Cultura’.