Prosegue l’iter per lo stadio della AS Roma a Pietralata: la giunta capitolina approva la delibera per le opere di Euro 2032

Prosegue l’iter amministrativo per la realizzazione del nuovo stadio della AS Roma nell’area di Pietralata. La giunta capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha approvato la delibera che disciplina le procedure per le opere necessarie in vista di Uefa Euro 2032, competizione che sarà ospitata da Italia e Turchia.

La delibera definisce la convenzione operativa tra gli enti coinvolti, con l’obiettivo di assicurare tempi certi e piena efficacia amministrativa in tutte le fasi del procedimento. Il documento stabilisce le modalità di collaborazione e coordinamento tra le amministrazioni per accelerare le attività connesse alla realizzazione dell’impianto e delle opere infrastrutturali correlate.

Regione Lazio e Roma Capitale forniranno il proprio supporto tecnico allo svolgimento del procedimento, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. Il coinvolgimento riguarda gli aspetti urbanistici, viabilistici, ambientali e di mobilità legati al nuovo stadio e alla riqualificazione del quadrante Pietralata.

L’inserimento del progetto tra le opere strategiche per Uefa Euro 2032 consente di attivare procedure accelerate in quanto interventi di interesse nazionale. Il nuovo stadio è considerato infrastruttura chiave per la candidatura di Roma come città ospitante del torneo.

Il percorso prosegue ora con la Conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo depositato da AS Roma, chiamata a esprimersi su compatibilità urbanistica, valutazione ambientale e soluzioni di trasporto pubblico.