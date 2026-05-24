La Roma vince a Verona, sale sul podio e torna in Champions League

Un finale bellissimo per la Roma che sbanca Verona e vola in Champions League da terza classificata. Il gol del raddoppio giunge al terzo di recupero del secondo tempo ed è un inno alla bellezza con Dybala che serve di tacco El Shaarawy, proprio lui che va a chiudere dieci anni d’amore con un gol pesantissimo. Lo stesso Dybala, al minuto numero 11 del secondo tempo, autore dell’assist per Malen che si riscatta dal rigore sbagliato con un tap-in prezioso. In cattedra anche Svilar che sul finire della prima frazione salva il risultato con una grande parata a tu per tu con Bowie.

Grazie ad uno strepitoso finale di stagione la Roma raggiunge i 73 punti con 23 vittorie su 38 partite, un numero molto importante. I gol di Malen nel ritorno, ben 14, danno l’idea dell’impatto del bomber olandese. La Champions League mancava da sette anni.

Il segreto di questa Roma prova a spiegarlo un euforico Gian Piero Gasperini: “Il gruppo si è sempre applicato e nei momenti di difficoltà il tifo ci è rimasto sempre vicino. Il momento più complicato è stato la sconfitta di Milano contro l’Inter. Speriamo che questo risultato riesca a coinvolgere ancora di più la proprietà. Ora la Champions League che è una competizione molto difficile dove giochi contro le squadre migliori ma ne esci più forte. E’ una competizione che ti porta anche giocatori dal mercato ma dobbiamo sempre fare attenzione al Fair Play Finanziario. Spero che Dybala trovi il modo di rinnovare il contratto con la società”.