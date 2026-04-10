Fonte Nuova, sarà vietato esporre frutta e verdura fuori dagli esercizi commerciali 

Per ragioni di igiene pubblica e sicurezza alimentare, sarà vietato esporre frutta e verdura fuori dagli esercizi commerciali. Gli esercenti avranno 5 giorni di tempi per adeguarsi alle nuove regole. Lo ha deciso il Comune di Fonte Nuova che ne dà notizia sui propri canali di comunicazione istituzionale.

“Negli ultimi tempi si è diffusa la pratica di esporre alimenti sfusi come frutta e verdura, ma anche bevande, all’esterno degli esercizi commerciali, spesso in prossimità della strada – spiega il sindaco Umberto Falcioni che ha firmato il provvedimento che introduce i nuovi divieti-. Questa modalità comporta rischi concreti di contaminazione dovuti a smog, polveri, agenti atmosferici e altri fattori che possono compromettere la qualità e la sicurezza degli alimenti. Per questo motivo, l’ordinanza stabilisce: il divieto di esposizione all’esterno di prodotti alimentari non confezionati e bevande l’obbligo per gli esercenti di adeguarsi entro 5 giorni dalla data di pubblicazione Si tratta di una misura necessaria per tutelare la salute dei cittadini, garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici”.

“Sono consapevole che ogni cambiamento richiede attenzione e collaborazione, ma sono certo che, come sempre, gli operatori sapranno adeguarsi con senso di responsabilità. Continuiamo a lavorare per una città più sicura, ordinata e rispettosa delle regole”, conclude Falcioni.