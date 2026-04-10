Gli eventi del week-end

La primavera sembra essere finalmente arrivata e le sue giornate lunghe ed assolate sono la scusa perfetta per uscire all’aria aperta. Le città ripartono con gli eventi protagonisti della bella stagione che da oggi ci faranno compagnia fino alla fine dell’estate.

A Ladispoli (RM), il via è dato dalla 73a edizione della sagra del carciofo romanesco. Fra le manifestazioni gastronomiche più grandi della regione, la città si prepara a celebrare tre giorni di tradizione agricola, sportiva e culturale. Tra i vari ospiti spiccano il cantante Giuliano Palma, che si esibirà in concerto sabato 11, e gli atleti olimpici Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano. Il centro storico di Monte Porzio Catone (RM) si riempie di fiori. Dal 10 al 12 aprile ci sarà la 29a edizione di orchidee da mondo, una tre giorni di conferenze, esposizione e compravendita dedicata interamente a questo fiore molto amato e a tutti i suoi appassionati. Infine la Valle del Comino (FR), dall’11 al 19 aprile è il cuore di un raduno di auto d’epoca. Un percorso di 180 km unisce la natura, i borghi del territorio e la passione automobilistica.

Questo fine settimana è l’occasione per scoprire e riscoprire vecchie e nuove tradizioni del proprio territorio. Luoghi che si riscoprono, ma che sono pronti ad aprirsi a nuove opportunità.