Maltempo, notte di forte pioggia a Roma: circa 120 interventi dei Vigili del Fuoco. Albero cade su un’auto

In questa notte di forte pioggia la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha effettuato circa 120 interventi, precisamente nella fascia oraria dalle 20:00 alle 8:00. Le condizioni meteorologiche hanno provocato diversi problemi in tutto il territorio di Roma e della provincia. Il forte vento e la pioggia hanno portato alla caduta di rami, alberi e pali della rete telefonica. L’acqua è entrata inoltre all’interno di diverse abitazioni.

L’incidente più grave ha riguardato un’autovettura, su cui è caduto un albero. Non si sono comunque registrati feriti. Le squadre dei vigili del fuoco proseguono il lavoro e sono impegnate attualmente nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza delle aree. Il maltempo non si ferma: a Guidonia Montecelio previste piogge almeno fino a sabato.