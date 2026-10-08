Cronaca

Maltempo, notte di forte pioggia a Roma: circa 120 interventi dei Vigili del Fuoco. Albero cade su un’auto

Emanuele Rossi
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1 Minuti di lettura
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Vigili del Fuoco - Roma 081026
Vigili del Fuoco - Roma 081026

In questa notte di forte pioggia la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha effettuato circa 120 interventi, precisamente nella fascia oraria dalle 20:00 alle 8:00. Le condizioni meteorologiche hanno provocato diversi problemi in tutto il territorio di Roma e della provincia. Il forte vento e la pioggia hanno portato alla caduta di rami, alberi e pali della rete telefonica. L’acqua è entrata inoltre all’interno di diverse abitazioni.

L’incidente più grave ha riguardato un’autovettura, su cui è caduto un albero. Non si sono comunque registrati feriti. Le squadre dei vigili del fuoco proseguono il lavoro e sono impegnate attualmente nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza delle aree. Il maltempo non si ferma: a Guidonia Montecelio previste piogge almeno fino a sabato.

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