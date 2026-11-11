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“Siamo venuti per annientarvi”, le minacce di “Vilayat di Misoginistan” svuotano le scuole anche a Tivoli

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Redazione
3 Minuti di lettura
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“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto…”. Inizia con queste parole farneticanti, inviate in blocco da un server localizzato a Taiwan (e classificato come spam in quel Paese), la email di minaccia che questa mattina ha gettato nel panico la comunità scolastica di Roma, dell’hinterland e dell’intero territorio nazionale. Un vero e proprio attacco informatico coordinato che non ha risparmiato il comune di Tivoli, dove diverse strutture scolastiche di ogni ordine e grado sono state immediatamente evacuate in via precauzionale.

Il testo recapitato alle segreterie, oltre a paventare la presenza di ordigni negli istituti, conteneva un esplicito e inquietante riferimento politico: “Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”. Un delirio che, sebbene giudicato di “scarsa attendibilità” dagli inquirenti e dalle fonti di Palazzo Chigi, ha fatto scattare i protocolli di massima sicurezza per garantire l’incolumità di migliaia di studenti e docenti.

A Tivoli, l’effetto domino è stato immediato. I dirigenti scolastici, d’intesa con l’amministrazione e le forze di sicurezza, hanno interrotto le lezioni facendo confluire i ragazzi nei punti di raccolta all’esterno dei plessi. La Polizia Locale, la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno cinturato le aree interessate per consentire agli artificieri e alle unità cinofile di effettuare le necessarie e meticolose operazioni di bonifica all’interno degli edifici.

Nonostante la comprensibile preoccupazione delle famiglie, precipitate in un tam-tam frenetico sulle chat di messaggistica per correre a recuperare i figli, le autorità locali confermano che la situazione è sotto controllo e gestita con la massima calma. “La tutela del personale e degli alunni rimane la priorità assoluta di queste ore. Le ispezioni proseguiranno fino al completamento dei controlli per verificare la totale sicurezza degli spazi e autorizzare il regolare rientro in aula, mentre la Prefettura e la Polizia Postale monitorano l’evolversi della situazione legata a quello che si profila come il più imponente procurato allarme informatico degli ultimi anni”, fanno sapere dal Comune di Tivoli attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

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