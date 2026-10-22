Tivoli, 12enne vittima di violenza sessuale: arrestato un uomo di 50 anni

Una ragazza di appena dodici anni sarebbe stata vittima di episodi di violenza sessuale a Tivoli. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo italiano di cinquant’anni, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minori.

L’attività investigativa è iniziata lo scorso aprile, in seguito alla denuncia della minore, che avrebbe subito gli abusi da parte del cugino del padre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti si sarebbero verificati durante il periodo in cui l’uomo, insieme alla propria compagna, era ospite presso l’abitazione della famiglia.

Gli episodi si sarebbero ripetuti dall’estate del 2025 nella camera da letto della ragazza e in alcuni tragitti di auto diretti verso la località di villeggiatura della famiglia. Proprio in uno di questi viaggi, la vittima sarebbe riuscita a filmare quanto accadeva, fornendo un elemento di prova utilizzato nel quadro investigativo.

Gli elementi raccolti hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale del Riesame, successivamente confermata dalla Corte di Cassazione.