Majer illude la Ternana, Tessiore pareggia per il Guidonia Montecelio

Un altro passo verso la salvezza per il Guidonia Montecelio 1937 Fc che ottiene un risultato di prestigio pareggiando in casa contro la Ternana.

Un “Città dell’Aria” in festa (1247 paganti per un incasso di circa 12mila euro) fa da cornice ad uno dei match più attesi della giornata perché in palio ci sono punti pesanti in chiave play off e play out. In regalo per tutti i tifosi un cuscino del Guidonia Montecelio 1937 Fc. Sugli spalti carrellata di vip del calcio: l’ex calciatore Fabrizio Miccoli, l’ex capitano biancoceleste Pablo Ledesma, l’ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero e i presidenti attuali delle due squadre Mauro Fusano e Claudia Rizzo.

La squadra di casa presenta la mascotte di questa stagione: Maria Vittoria. Un richiamo alla divinità e ai simboli della città con il corvo, la corona d’alloro e l’altezza della Torre Littoria.

Partita godibile fin dalle prime azioni. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc va via veloce e Tounkara riesce a servire Spavone che da posizione defilata in diagonale impegna D’Alterio che si distende bene sulla sua sinistra. Sempre Tounkara dal fondo vede arrivare Tessiore che al volo calcia senza inquadrare la porta. Momento positivo per i rossoblù con Zappella che scende sulla sinistra e crossa per Tounkara, il colpo di testa viene deviato sopra la traversa da D’Alterio. La Ternana nella prima frazione si fa vedere solo su calci piazzati e su uno di questi Ferrante calcia a lato rasoterra.

Nel secondo tempo gli ospiti sono più intraprendenti e Ferrante scalda subito i guanti di Stellato. La partita si sblocca al 29′ con Orellana che serve Zan Majer, conclusione precisa all’angolo più lontano della porta difesa da Stellato. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc ha il merito di non mollare e Russo al volo serve Tessiore che spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali per il pareggio. E’ il quinto gol in campionato per il centrocampista che sarà difficile da trattenere in estate considerando l’alto rendimento. Dopo sette minuti e mezzo di recupero le squadre vanno negli spogliatoi con gli applausi delle loro tifoserie.

Quarto risultato utile di fila per il Guidonia Montecelio 1937 Fc. “Abbiamo fatto meglio della Ternana nella prima frazione, ma dobbiamo essere onesti e dire che loro hanno fatto meglio nella ripresa e per questo possiamo dire di essere di fronti ad un risultato giusto. Appena è calato il ritmo delle aggressioni i nostri avversari hanno segnato ma non abbiamo mai mollato. I cambi hanno dato brio e forza. A livello di gioco siamo in un buon momento e stiamo mostrando il nostro valore anche contro avversari molto forti”, l’analisi dell’allenatore Ciro Ginestra.

Domenica prossima il Guidonia Montecelio 1937 Fc andrà ad Alessandria per affrontare la Juventus Next Gen in una gara che potrebbe dare la matematica certezza della permanenza nel campionato di Serie C anche grazie ai risultati degli altri campi.