La stagione del Guidonia Montecelio si chiude con una sconfitta per 3-2 contro il Carpi

Un Guidonia Montecelio 1937 Fc già salvo cade nell’ultima partita casalinga perdendo 3-2 contro il Carpi. Il 15° posto finale con 38 punti in 36 partite basta per la salvezza e rappresenta la base per il prossimo anno.

Oltre 700 spettatori per l’ultima giornata e una sciarpata a ringraziare squadra e presidente per questo primo anno insieme. La squadra di Ginestra inizia bene la sfida: Zappella e un ispirato Spavone impegnano subito Scacchetti che vola sulla sua sinistra a deviare le due insidiose conclusioni. Ma la maledizione del girone di ritorno colpisce ancora perché al primo vero affondo gli ospiti passano in vantaggio: colpo di testa di Casarini, Stellato respinge ma Figoli ben appostato effettua il più facile dei tap-in. Reazione immediata del Guidonia Montecelio 1937 Fc con Spavone che riesce a girarsi ed indirizzare sul palo più lontano per il pareggio. Prima dell’intervallo nuovo vantaggio del Carpi con il colpo di testa di Zagnoni sugli sviluppi di un calcio piazzato. All’inizio del secondo tempo Gaddini scaraventa sotto la traversa da ottima posizione con un tiro che sorprende Stellato. Sotto di due reti, il Guidonia Montecelio 1937 Fc accusa il colpo fino a quando una sponda di Tounkara permette a Spavone di trovare la doppietta personale. Santoro e compagni ci provano, lo stesso centrocampista calcia a lato da posizione favorevole. Giani in contropiede potrebbe chiudere la contesa ma Stellato di piede effettua un ottimo intervento. Contestazione da parte del Guidonia Montecelio 1937 Fc per un intervento di Scacchetti su Mastrantonio, al quale viene impedito di calciare a porta vuota ma il direttore di gara lascia correre anche dopo il controllo del supporto video.

“Anche oggi usciamo dal campo con una buona prestazione ma senza vittoria. L’obiettivo stagionale è stato raggiunto grazie ad un ottimo girone d’andata. Nel ritorno abbiamo avuto qualche difficoltà. Il mio futuro? Ho un ottimo rapporto con la proprietà che deciderà per il meglio di un club in crescita. Sono contento del percorso fatto in un anno e mezzo: vittoria del campionato di Serie D e salvezza in Serie C. L’esordio di Toma è un premio a chi ha lavorato con professionalità, allenando gli altri perché è questo quello che fai quando non giochi. Spavone ha qualità incredibili, quest’anno ha fatto 5 gol e potrebbe farne anche di più nelle prossime stagioni”, il commento dell’allenatore Ciro Ginestra.

Martedì la squadra si ritroverà allo Stadio “Città dell’Aria”. Ma la stagione del Guidonia Montecelio 1937 Fc non finisce qui: la Primavera 4 sabato disputerà in casa della Cavese il ritorno del secondo turno dei playoff per conquistare un posto in finale (3-1 all’andata per i rossoblù) e dopo la stagione regolare anche Under 15 e Under 17 disputeranno tornei prestigiosi.

Per la Serie C si aprirà una finestra di calciomercato molto interessante che vedrà il Guidonia Montecelio 1937 Fc attivo e con l’obiettivo di migliorare la rosa.