Guidonia, sopralluogo commissione LL.PP alle case popolari di via delle Ginestre: “Urgenti interventi di manutenzione”

Nella giornata di oggi, lunedì 19 maggio 2026, la commissione Lavori Pubblici ha effettuato un sopralluogo a Collefiorito, in Via delle Ginestre, per verificare lo stato degli immobili di proprietà comunale.

Durante l’ispezione sono emerse criticità nelle parti comuni. Le condizioni riscontrate sono state giudicate critiche dai commissari, tra i quali Mario Lomuscio e Rossella Nuzzo, sotto i profili della sicurezza, della funzionalità dei servizi e del decoro urbano.

La commissione ha quindi formalizzato la richiesta di un intervento urgente da parte degli uffici competenti, affinché vengano ripristinate nel più breve tempo possibile condizioni di sicurezza delle aree a rischio, vengano predisposti gli interventi di verifica degli impianti d’illuminazione, eliminazione dei pericoli per i residenti, oltre ai servizi di ripristino dei servizi essenziali nelle parti comuni, quali interventi di pulizia, manutenzione e contrasto al degrado.

“Non possiamo accettare che il patrimonio pubblico versi in queste condizioni” – scrivono Nuzzo e Lomuscio sui social a margine del sopralluogo –. “I cittadini di Collefiorito meritano spazi sicuri, dignitosi e funzionanti. Abbiamo chiesto un cronoprogramma chiaro e interventi immediati”. La Commissione LLPP seguirà da vicino l’iter, aggiornando la cittadinanza sugli sviluppi e sui tempi di esecuzione dei lavori.