Noslin con un tiro deviato permette alla Lazio di pareggiare con il Parma

Non va oltre al pareggio in casa contro il Parma una Lazio che non convince pienamente. Un pareggio che non serve a nulla e che forse fa svanire gli ultimi sogni di rimonta per l’Europa passando per la Serie A. Come sappiamo la semifinale di ritorno della Coppa Italia a Bergamo contro l’Atalanta rappresenta il punto di svolta della stagione per il club del presidente Claudio Lotito, sempre più criticato dai suoi tifosi e da Matteo Renzi politicamente.

La partita si sblocca al 15′ quando Del Prato sfrutta due rimpalli per scaricare la palla in rete al volo dalla distanza di 11 metri portando in vantaggio gli ospiti. Prima dell’intervallo il Parma potrebbe raddoppiare con Valeri che calcia sotto l’incrocio dei pali ma Motta vola a deviare la sfera.

Nel secondo tempo la Lazio accelera le operazioni portandosi nella metà campo avversaria. Suzuki è sempre attento, soprattutto sul tiro di Lazzari che viene bloccato a terra nonostante una pericolosa deviazione. Il Parma non resta di certo a guardare e un diagonale di Strefezza sfiora il palo. Al 32′ il pareggio biancoceleste: Taylor riesce a passare la sfera a Noslin, tiro deviato che inesorabilmente finisce in rete spiazzando Suzuki.

La partita finisce così. Prossimo match lunedì 13 aprile in casa della Fiorentina.

“Nel primo tempo c’è stato poco movimento senza palla. Per questo tipo di partita abbiamo fatto un buon secondo tempo. Si tratta di una stagione difficile, la definirei formativa per molti motivi come gli infortuni e la mancanza di pubblico nelle gare interne. Lazzari? Dovrebbe giocare di più anche per come si allena ma è difficile trovare l’equilibrio quando gioca anche Taveres a destra. L’Italia ancora fuori dal Mondiale? Qualche riflessione va fatta. Il vivaio produce giocatori normali ma i talenti vengono prodotti dalla mamma. Difficile trovare soluzioni a livello normativo”, commenta l’allenatore Maurizio Sarri.