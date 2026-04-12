Play off Primavera 4, l’andata a Campobasso dice Guidonia Montecelio

Al “Cese” di Ferrazzano, la Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 Fc si conferma in crescita costante e contro il Campobasso ottiene un successo pesante nell’andata di questo primo turno dei playoff. Un 3-2 a favore della squadra di Tommaso Rocchi che lascia sognare.

Tra una settimana a Guidonia Montecelio, all’interno dello Stadio “Città dell’Aria”, sarà una sfida aperta: sicuramente il risultato è ancora in bilico considerando l’unico gol di vantaggio.

E’ Veselji ad aprire le marcature con un gol in mischia. Pareggio di Rianna che sorprende tutta la difesa guidoniana. Nuovo vantaggio a firma di Pepaj con una deviazione sottoporta e altro pari di Masocco con un colpo di testa. Negli ultimi minuti della partita gol di Iannuzzi grazie ad un tiro deviato.

“Anche chi è entrato ha dato una grande mano, la squadra ha giocato con intensità ed è stata in grado di rispondere alle difficoltà. Il Campobasso spesso effettua lanci lunghi e attacca bene le seconde palle. C’è un’altra partita, quella di ritorno: tutto è ancora aperto e dobbiamo rimanere concentrati”, il commento del mister Rocchi.

Il regolamento prevede questa doppia sfida tra la terza e la quarta al termine della stagione regolare, la vincente affronterà nel secondo turno la compagine vincitrice dell’altro playoff (all’andata Picerno-Cavese 0-1). Ne resterà una sola che nella finale affronterà il Sorrento, qualificato di diritto all’ultimo atto in quanto primo classificato in campionato.