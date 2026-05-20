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ASA Tivoli  celebra la parità di genere con l’evento “La cultura dell’equità” a Villa d’Este

Scritto da
Redazione
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Un momento di confronto, riflessione e impegno concreto sui temi dell’inclusione e delle pari opportunità. È questo lo spirito dell’evento “La cultura dell’equità”, promosso da ASA Tivoli Spa e in programma giovedì 21 maggio 2026, dalle ore 10:30 alle 13:30, nella cornice di Villa d’Este, Piazza Trento 5, a Tivoli. L’iniziativa nasce per celebrare il conseguimento della Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di Genere, riconoscimento nazionale che attesta l’impegno strutturato di ASA Tivoli verso politiche orientate all’equità retributiva, alla valorizzazione delle competenze, alla genitorialità condivisa e alla costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo e sostenibile.

Un panel istituzionale e accademico
L’appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e professionale, chiamati a confrontarsi sul valore culturale e sociale della parità di genere come leva di sviluppo per imprese e territori. Ad aprire i lavori, il sindaco Marco Innocenzi. Francesco Girardi ed Emilio Engst, presenzieranno in rappresentanza dei vertici di ASA Tivoli Spa. Tra gli interventi previsti, quelli di Vittorio Maria De Bonis, storico dell’arte e docente universitario; di Simona Renata Baldassarre, assessora della Regione Lazio con delega alle Pari Opportunità; di Laura Cartaginese, consigliera regionale e presidente del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali; Edy Palazzi, vicepresidente della Commissione regionale Cultura, spettacolo, sport e turismo; Manuela Chioccia, consigliera della Città Metrolitana di Roma; assessori e consiglieri comunali in rappresentanza del Comune di Tivoli. A moderare il dibattito sarà la giornalista Barbara Molinario.

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