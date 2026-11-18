La memoria delle stagioni più buie del Novecento italiano prova a diventare spazio verde, luogo di incontro quotidiano e monito silenzioso per le nuove generazioni. La Città di Guidonia Montecelio compie un passo significativo sul terreno della memoria condivisa: la commissione Toponomastica, presieduta dal capogruppo di Fratelli d’Italia Adalberto Bertucci, ha dato parere favorevole all’intitolazione di un parco cittadino a Sergio Ramelli.

Il dato sta nella convergenza che ha accompagnato l’iniziativa. La proposta nasce infatti da una mozione della consigliera e commissaria Anna Mari, sottoscritta in modo trasversale da esponenti sia della maggioranza sia dell’opposizione. Un segnale di unità istituzionale attorno a una vicenda che, a oltre mezzo secolo di distanza, resta uno dei simboli più drammatici degli Anni di Piombo.

Era il 13 marzo 1975 quando lo studente milanese, appena diciottenne e militante del Fronte della Gioventù, venne aggredito sotto casa, in via Paladini, da un commando legato al servizio d’ordine di Avanguardia Operaia. Colpito ripetutamente alla testa a colpi di chiave inglese mentre parcheggiava il motorino – dopo mesi di intimidazioni e un vero e proprio “processo” politico subito a scuola per un tema in cui condannava le Brigate Rosse – Ramelli morì il 29 aprile successivo, al termine di quarantasette giorni di agonia in ospedale.

“Sergio aveva 18 anni. È un dovere di tutti ricordare le pagine terribili della nostra storia, affinché queste non si ripetano”, ha sottolineato Adalberto Bertucci al termine della seduta odierna, rivendicando il senso educativo e civile del provvedimento.

Con il semaforo verde della commissione, il percorso entra ora nella sua fase decisiva. L’amministrazione è al lavoro per individuare l’area verde più idonea ad accogliere la targa commemorativa, mentre la mozione sbarcherà prossimamente in aula consiliare per il voto definitivo. L’obiettivo è consegnare alla città non solo una nuova denominazione nella toponomastica locale, ma uno spazio pubblico capace di trasformare una ferita storica in una lezione permanente contro ogni forma di odio e violenza politica.