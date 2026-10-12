Montecelio, discarica a cielo aperto in via Ara de Santi e via Nuova: interviene Tekneko

È stato necessario l’intervento di più mezzi della Tekneko per restituire decoro a due strade di Montecelio. Nella mattinata di oggi, lunedì 12 ottobre, le squadre della società che gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune di Guidonia Montecelio sono intervenute in via Ara de Santi e in via Nuova nel cuore del Borgo per rimuovere una notevole quantità di rifiuti abbandonati.

Materassi, ingombranti, sacchi di spazzatura indifferenziata e scarti edili. Ancora una volta, il copione si è ripetuto: con la copertura dell’oscurità qualcuno ha trasformato la strada in una discarica abusiva.

Un fenomeno purtroppo non episodico, che continua a ripresentarsi con preoccupante regolarità nonostante gli appelli al senso civico e il potenziamento del servizio di raccolta. Un gesto che rappresenta una grave mancanza di rispetto non solo per il decoro urbano, ma per l’intera comunità, costretta a farsi carico dei costi ambientali ed economici di comportamenti incivili.

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che l’impegno per prevenire e contrastare il fenomeno non si ferma. Sul fronte della repressione, proseguono e saranno intensificati i controlli e gli interventi della Polizia Locale e del Nucleo Tutela Ambiente di Fedra, impegnati nell’attività di sorveglianza del territorio e nell’individuazione dei responsabili, per i quali sono previste salate sanzioni.

Un intervento straordinario che poteva essere evitato con maggiore senso civico. La pulizia di via Ara de Santi e via Nuova oggi è stata completata, ma la battaglia contro l’abbandono dei rifiuti si vince solo con la collaborazione di tutti i cittadini.