“Tivoli Forma”, continua lo scontro tra dirigenza e opposizione

Fine settimana di botta e risposta tra il dirigente di Tivoli Forma Antonio Manna e l’opposizione tiburtina. Nel pomeriggio di venerdì il direttore dell’Istituto ha risposto al comunicato che lo accusava di mettere a rischio i fondi regionali e la formazione degli studenti. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, nei prossimi giorni verranno assunti otto insegnati e presentato il bilancio di previsione.

Sui profili ufficiali della scuola il Direttore Antonio Manna spiega le tempistiche e le ragioni del rallentamento delle assunzioni. Nonostante le graduatorie biennali a cui fa riferimento la scuola, in alcuni casi non si può procedere al rinnovo del contratto, poiché si è raggiunto il limite imposto dal D.Lgs. 81/2015 (incluso nel Jobs Act). Per far fronte al problema, l’Istituto ha avviato un dialogo con l’Ispettorato del Lavoro per far fronte alle carenze di personale. Seguendo quelli che sono i requisiti necessari, però, nella settimana verranno assunti otto docenti tra matematica, scienze, informatica, italiano e educazione fisica. Inoltre, è prevista la presentazione del bilancio di previsione di Tivoli Forma, la prima volta per la società partecipata. Nel comunicato viene riportato un taglio alle spese di circa 10.000 euro e un recupero di crediti pluriennali che mettono la scuola in una scia positiva anche nei rapporti con le istituzioni regionali e i lavoratori.

Nell’anno scolastico 2026/2027 la scuola ha visto un incremento nelle iscrizioni, con 200 studenti in più rispetto all’anno precedente. La divisione delle lezioni in due turni, 8 – 11 e 11 – 14, è momentanea. Per gli anni scolastici futuri è previsto un incremento dell’offerta formativa, con il potenziamento dei corsi esistenti e l’aggiunta di corsi sul teatro e la comunicazione

La polemica sul post della Lega

Poco dopo la pubblicazione del comunicato stampa di risposta, Tivoli Forma ricondivide sul suo profilo Facebook il post della consigliera regionale della Lega Laura Cartaginese. Il post in questione vede Cartaginese esprimere apertamente sostegno all’operato del Direttore Antonio Manna, riconoscendone l’impegno e i risultati ottenuti durante il suo operato. La pubblicazione ha scatenato un’ulteriore critica delle opposizioni del Consiglio Comunale, le quali accusano Tivoli Forma di essersi schierata politicamente. I consiglieri hanno sottolineato l’importanza dell’imparzialità che la scuola deve mantenere, chiedendo chiarimenti sull’accaduto. Poco dopo sono il post è stato rimosso dai canali della scuola, sui quali sono poi comparse delle scuse ufficiali.