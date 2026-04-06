CulturaSpettacolo

Dopo la caccia, resta il dubbio: Guadagnino mette sotto accusa il potere accademico

Sara Pietropaoli
Scritto da
Sara Pietropaoli
1 Minuti di lettura
dopo la caccia
dopo la caccia

Non è la colpa il centro di After the Hunt – Dopo la caccia, ma il sistema che la assorbe e la ridistribuisce.
Nel microcosmo di Yale University, Maggie studentessa di filosofia, accusa Hank Gibson di molestie dopo una cena a casa della sua docente. La frattura però non è nell’evento, ma nella reazione. Alma Imhoff, infatti, mentore e figura di riferimento, sceglie una distanza che pesa più dell’accusa stessa.


Luca Guadagnino costruisce un thriller che rinuncia alla verità come approdo e la trasforma in terreno instabile. Il film non sembra cercare risposte, è invece tutta esposizione di meccanismi. Denunciare significa esporsi, tacere significa restare dentro. In mezzo, la credibilità che diventa una valuta.
Il confronto tra i personaggi è un corpo a corpo continuo, scandito da dialoghi tesi e diffidenza reciproca. Nessuno è davvero affidabile, perché tutti hanno qualcosa da perdere.


La “caccia” del titolo non è all’aggressore, ma a un equilibrio personale e professionale che giustifichi le scelte. E quando la stabilità diventa prioritaria, la verità smette di essere un principio e diventa un rischio.

TAGGED:
Condividi questo articolo
Articolo Precedente Il valore della scelta, nell’era dell’eccesso

Cerca sul sito

Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Ultime Notizie

Seguici sui Social

Potrebbe anche piacerti