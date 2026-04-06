Dopo la caccia, resta il dubbio: Guadagnino mette sotto accusa il potere accademico

Non è la colpa il centro di After the Hunt – Dopo la caccia, ma il sistema che la assorbe e la ridistribuisce.

Nel microcosmo di Yale University, Maggie studentessa di filosofia, accusa Hank Gibson di molestie dopo una cena a casa della sua docente. La frattura però non è nell’evento, ma nella reazione. Alma Imhoff, infatti, mentore e figura di riferimento, sceglie una distanza che pesa più dell’accusa stessa.



Luca Guadagnino costruisce un thriller che rinuncia alla verità come approdo e la trasforma in terreno instabile. Il film non sembra cercare risposte, è invece tutta esposizione di meccanismi. Denunciare significa esporsi, tacere significa restare dentro. In mezzo, la credibilità che diventa una valuta.

Il confronto tra i personaggi è un corpo a corpo continuo, scandito da dialoghi tesi e diffidenza reciproca. Nessuno è davvero affidabile, perché tutti hanno qualcosa da perdere.



La “caccia” del titolo non è all’aggressore, ma a un equilibrio personale e professionale che giustifichi le scelte. E quando la stabilità diventa prioritaria, la verità smette di essere un principio e diventa un rischio.