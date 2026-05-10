La Roma ribalta il Parma. Qualificazione Champions e derby: obiettivi di Gasp

Un finale emozionante regala alla Roma speranze di qualificazione alla prossima Champions League considerando le difficoltà del Milan e in parte quelle della Juventus.

Nella 36esima giornata del campionato di Serie A, i giallorossi disputano un primo tempo di grande autorità passando in vantaggio con Malen che controlla di sinistro sul passaggio di Dybala. Ispiratissimo il fuoriclasse argentino che serve un cross per Soulè che di testa colpisce il palo da un metro. La partita cambia nella ripresa perché Nicolussi Caviglia si lancia in progressione per poi servire Strefezza, bravo a pareggiare in diagonale. Malen si fa ipnotizzare da Suzuki per due volte e Circati compie un grande salvataggio su Pisilli. A colpire è il Parma: “scavetto” di Estevez per Keita che controlla di petto e trova l’angolino basso. Sembra finita ma la Roma ha il merito di crederci e in mischia al 94′ arriva il gol di Rensch che poi subisce fallo per una trattenuta e al 100′ Malen con freddezza manda la palla sotto l’incrocio dei pali.

Vista la prestazione vorrebbe chiudere in bellezza il suo percorso in giallorosso il fantasista Dybala: “Daremo tutto fino alla fine per raggiungere un posto in Champions League. Il mio contratto dice che mancano due partite ed il derby del prossimo turno potrebbe essere la mia ultima partita all’Olimpico. La mia idea è la mia e la tengo per me”. Il segnale è chiaro: attende una mossa dalla società.

Intanto Gasperini raggiunge quota 67 punti e si tratta di uno dei migliori punteggi degli ultimi anni per la Roma: “Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo e battagliato nel secondo tempo. E’ successo di tutto e credo che il pubblico si sia divertito. Non conosciamo il futuro di Dybala. Certo che oggi ha fatto bene ed è stato un peccato non averlo avuto così per il resto della stagione. Mi piacerebbe averlo anche la prossima stagione. E’ un giocatore con fibra muscolare e alla fine aveva l’energia per fare altre giocate”.

Altro record da eguagliare: due derby vinti in una sola stagione.