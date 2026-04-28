Lazio, senti Sarri dopo il 3-3 con l’Udinese: “Fantacalcio ritorno a Napoli”

Partita di fine stagione senza schemi tra Lazio e Udinese. Il 3-3 finale lascia tutti soddisfatti: l’Udinese per un altro risultato di prestigio della sua stagione e la Lazio che si prepara al grande evento della finale della Coppa Italia all’Olimpico di Roma.

Al 18’ il primo gol della serata con Kingsley Ehizibue che supera Motta con una conclusione imparabile, precisa e potente. Passano alcuni minuti per vedere una Lazio avanzare nella metà campo avversaria. Al 5’ della rirpesa il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo conclusione volante di Luca Pellegrini e pallone sotto l’incrocio dei pali. La Lazio cresce e al 27’ colpisce la traversa con Isaksen, dribbling su Solet e tiro in diagonale che Okoye manda sul legno. L’Udinese fallisce con Zaniolo una facile occasione, il fantasista manda alto da posizione favorevole dopo la sponda di Solet. Pedro realizza al 35’ un gol con un tiro a giro sull’assist di Basic. L’Udinese ha la forza di ribaltare tutto con la doppietta di Atta che realizza al 41’ sul tap-in a porta vuota dopo la parata di Motta sul colpo di testa di Bayo e al terzo minuto di recupero con un fendente angolato. La Lazio non vuole perdere il match e colpisce un palo al quinto di recupero con Romagnoli. Pari definitivo un minuto dopo e all’ultimo assalto con la deviazione di Daniel Maldini in scivolata sul tiro-cross dell’infinito Pedro.

“Abbiamo approcciato con un po’ di stanchezza mentale e ci siamo complicati la partita. E’ stato grande il secondo tempo. Ora ci sono più soluzioni ma molti giocatori solo al rientro post infortunio. Motta? E’ capitata questa occasione quando è andato via Mandas, è un portiere con una base importante e che deve rimanere con i piedi per terra. Il ritorno a Napoli? Fantacalcio”, chiude così Maurizio Sarri.

Per la Lazio prossimo turno in casa della Cremonese, sempre di lunedì, alle 18:30. Con questo pareggio raggiunto il Bologna con 48 punti all’ottavo posto della graduatoria e a sei punti dall’Atalanta settima.