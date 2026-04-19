Lazio dominante a Napoli, vittoria di prestigio

La Lazio sbanca Napoli contro ogni pronostico e dimostra di essere in grande forma in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia del prossimo 22 aprile a Bergamo contro l’Atalanta.

Dopo sei minuti si sblocca immediatamente la partita: filtrante di Zaccagni per Taylor che dal fondo serve Cancellieri, piattone facile e palla in rete.

Al 29′ Lobotka atterra Noslin lanciato a rete, rigore che esalta Milinkovic Savic che si lancia sulla sua destra e respinge la sfera.

C’è solo la Lazio in campo e Milinkovic Savic vola a deviare il tiro di Cancellieri deviato ed un diagonale di Tavares. Il meritato raddoppio al 12′ del secondo tempo con Basic che pesca l’angolino.

Reazione del Napoli con Alisson che chiude sul primo palo senza riaprire i giochi. Finisce così 0-2 questo anticipo della Serie A.

“Poteva esserci un risultato più rotondo. Nell’ultimo mese e mezzo la squadra ha sbagliato una sola partita. In questa stagione abbiamo battuto Juventus, Milan e Napoli. Ci sono elementi positivi. Ho cercato di mettere in condizioni i giocatori di fare bene. Taylor è un ragazzo giovane che sta facendo bene e si è adattato subito”, chiude il mister Maurizio Sarri.