La Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 Fc espugna Caserta e vola ai playoff

La Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 Fc parteciperà ai playoff per l’assegnazione del titolo, utili anche ad entrare nella griglia per il passaggio di categoria. Un obiettivo importante per il club rossoblù che sogna di poter partecipare al campionato di Primavera 3 nella stagione 2026/2027, per poter così portare talenti sempre più validi nella Città dell’Aria.

Con 30 punti conquistati in 19 partite, la squadra di Tommaso Rocchi conoscerà il piazzamento finale solo al termine della prossima partita ma è già sicura di essere tra i primi cinque. L’ultima impresa, quella di sabato 28 marzo sul campo della Casertana in uno scontro diretto, testimonia la forza di volontà di un gruppo forgiato con il tempo e con alcuni giocatori confermati dall’esperienza dell’anno scorso nella Juniores Nazionale. Il lavoro paga sempre.

A Caserta, il Guidonia Montecelio 1937 Fc inizia nel migliore dei modi e al 10′ passa in vantaggio con Veselji che da centravanti puro si fionda sulla respinta del palo ribadendo in rete. Al 30′ raddoppio di Pompilio, velocissimo nell’anticipare tutti sulla ribattuta di Merolla sul rigore calciato da Maglione. Ottima gestione del doppio vantaggio degli ospiti. Solo all’ultimo minuto del recupero la rete della Casertana con il penalty di Baldinucci.

Sabato 4 aprile l’ultima giornata della stagione regolare contro il Pineto in un match da affrontare con il piglio giusto per terminare sul podio la prima fase.

“Siamo saliti sempre di più con il passare dei minuti. L’approccio è stato importante. Abbiamo sempre cercato di condurre il gioco e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Siamo contenti per il lavoro svolto fino ad oggi. La crescita rappresenta la soddisfazione più grande”, le dichiarazioni dell’allenatore Tommaso Rocchi che cerca di nascondere un’emozione anche sorprendente considerando la sua grande carriera.

“Un’emozione scendere in campo da capitano e fare gol in una partita di questa importanza”, ribadisce Luca Pompilio che è al secondo anno a Guidonia Montecelio.

“Il cambio di ruolo? Sono disponibile a fare tutto. Ci aiutiamo tutti ed il rapporto con i compagni è fantastico. Siamo onorati di questo traguardo e speriamo di andare avanti il più possibile”, aggiunge Manolo Maglione.