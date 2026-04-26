Che Roma a Bologna, da Malen ed El Aynaoui assist e gol

E’ sempre più la Roma di Malen che va a segno anche a Bologna impreziosendo la sua partita con un assist del 2-0 per i giallorossi che così si riscattano dall’eliminazione dall’Europa League per mano proprio dei rossoblù.

Vittoria che riapre la corsa Champions anche perché la Juventus è attesa dalla sfida di San Siro contro il Milan. La Roma fa il suo e inizia subito bene a Bologna. Wesley recupera palla, El Aynaoui prosegue l’azione e serve Malen che piazza bene la sfera a tu per tu con il portiere. A seguire sempre Malen portandosi avanti la sfera con un primo controllo di grande classe, ormai un suo marchio di fabbrica, conclude con un pallonetto a lato. La reazione del Bologna è in un destro di Orsolini che Svilar respinge di piede. Dalla parte opposta Ravaglia chiude bene su Malen all’altezza del primo palo. Durante il primo minuto di recupero una bellezza il raddoppio con l’esterno di Malen per la deviazione al volo sottoporta di El Aynaoui con un contropiede iniziato come sempre da Wesley. Nel secondo tempo Orsolini prova a svegliare i suoi ma la conclusione termina alta sopra la traversa al 9′, mentre al 16′ fa tremare il montante con un fendente molto preciso che lascia di stucco Svilar. Provvidenziale l’intervento dell’estremo difensore ospite in uscita bassa, a mettere fuori causa De Silvestri al primo minuto di recupero.

Ottava vittoria in trasferta in questa stagione per la Roma di Gasperini che ammette: “Malen ha alzato il livello della squadra. Stiamo recuperando dei giocatori importanti. Ringrazio la società per la fiducia confermata dopo questa settimana difficile”. Il riferimento è alla lotta interna contro Ranieri, allontanato dal club dopo le recenti esternazioni in contrasto con l’allenatore.

Tornando al calcio giocato, la Roma tornerà in campo lunedì 4 maggio contro la Fiorentina nel posticipo serale conoscendo anche i risultati delle rivali e sognando di rientrare nella corsa verso l’Europa che conta e soprattutto fa guadagnare.