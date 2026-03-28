Natale di Tivoli, 30.000 euro dalla Regione. Sindaco Innocenzi: “Risultato importante. Nessun impatto sulle casse del Comune”

Aprile sarà il mese del 3241° Natale di Tivoli. La “nuova” città si prepara ad una grande festa, che secondo quanto annunciato dall’Amministrazione durerà dal 3 al 26 aprile. L’obiettivo è valorizzare l’identità tiburtina, la sua cultura e il ricco tessuto sociale. Il Natale di Tivoli è un appuntamento molto importante, perché ricorda la fondazione della città e i miti dietro la sua lunga storia.

L’Amministrazione ha annunciato in occasione della ricorrenza di aver ottenuto il massimo importo possibile dalla Regione Lazio: ben 30.000 euro. Sarà così possibile organizzare numerosi eventi e iniziative senza utilizzare fondi del Comune. A tal proposito, il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha rilasciato una breve dichiarazione in esclusiva con noi di Dentro Magazine.

Natale di Tivoli, le parole del Sindaco Innocenzi

“Grazie all’impegno di tutta l’Amministrazione e dei competenti uffici comunali siamo riusciti ad aggiudicarci questo finanziamento, ottenendo il massimo importo possibile. In tal modo raggiungiamo l’importante risultato di garantire un incremento dell’offerta qualitativa dei nostri eventi tradizionali, senza impattare sui conti delle casse locali. Sono certo che grazie a queste risorse il Natale di Tivoli sarà ancor più appassionante, permettendo – proprio come successo per la Fiera di San Giuseppe – di riempire le nostre strade, garantendo giorni di festa ai Tiburtini e fornendo un ottimo biglietto da visita per i tanti turisti che verranno a visitarci”.