Milanese trascina l’Ascoli. Guidonia Montecelio a testa alta

Oltre 10mila tifosi a trascinare l’Ascoli contro il Guidonia Montecelio 1937 Fc. Risolve il match Milanese, uomo decisivo per l’ennesima volta in questa stagione. Eppure i guidoniani non sfigurano tenendo sempre bene il campo.

L’Ascoli inizia subito all’attacco per far capire le proprie intenzioni e Gori di testa manda di poco sopra la traversa. È Rizzo Pinna di testa a sprecare una grande occasione sul cross di Silipo. L’opportunità più grande arriva con la conclusione sotto la traversa di Guiebre ma Stellato vola a deviare la sfera sopra la traversa con un balzo felino. Il Guidonia Montecelio 1937 è sempre insidioso, soprattutto con Tounkara che si libera bene ma il rasoterra angolato viene deviato con una scivolata.



Sempre Tounkara pericoloso ad inizio ripresa quando si avventa su un pallone vagante con il portiere fuori dai pali, conclusione debole e respinta da Curado ben appostato. Altre grande chance con il colpo di testa alto di Rizzo Pinna a porta vuota. Il gol decisivo al 62esimo con Milanese che al volo realizza su un corner pericoloso. Per non rischiare l’Ascoli decide di girare la palla. Solo Tounkara si rende pericoloso con un tiro bloccato da Vitale. Nel finale Ginestra decide di dare spazio a Bafaro, classe 2007, alla seconda presenza nella terza serie nazionale.

“Abbiamo avuto le nostre occasioni e perso la partita su una palla inattiva. Manca una partita al termine di questa stagione. Ovviamente dopo il girone di andata ci aspettavamo qualcosa in più ma avevamo impostato questa squadra su Malomo e Bernardotto e sono venuti a mancare entrambi”, l’analisi dell’allenatore Ciro Ginestra.

Domenica 26 aprile l’ultima giornata della Serie C Sky WiFi: il Carpi arriva nella Città dell’Aria per conquistare la salvezza matematica.