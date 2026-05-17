Che festa ad Angri: Guidonia Montecelio 1937 Fc campione con la Primavera 4

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc è campione nel campionato di Primavera 4 al termine di una cavalcata in crescendo e culminata con un trittico di gare ad andata e ritorno senza precedenti. Dopo la stagione regolare, conclusa al terzo posto, sono cadute di fronte ai colpi rossoblù, nell’ordine: Campobasso, Cavese e la grande favorita Sorrento.

Anche ad Angri, nel ritorno della finalissima, dopo lo straordinario poker dell’andata, il Guidonia Montecelio 1937 Fc resiste agli assalti del Sorrento e pareggia 0-0. Galletti para tutto mentre Peciarolo e Veselji lottano in attacco sacrificandosi per i compagni di squadra. Nel finale viene espulso Francia ma l’inferiorità numerica dura poco perché il nervosismo costa caro agli avversari che terminano in nove per i rossi a Crisci e Aprea.

“Per la vittoria del titolo è stata importante la finale d’andata che è stata l’unica sconfitta del Sorrento in tutta la stagione. Qui ad Angri abbiamo difeso bene e giocato da gruppo. Grazie alla squadra, allo staff e alla società”, le prime dichiarazioni dell’allenatore Tommaso Rocchi portato in trionfo anche nel pullman durante il percorso di ritorno. A rappresentare l’amministrazione comunale presente l’assessore allo Sport Cristina Rossi. In tribuna, a sostegno del Guidonia Montecelio 1937 Fc nel girone di ritorno e ai playoff, l’attrice e showgirl Aida Yespica, madre del calciatore Aron Ferrari.

Lo score totale parla di 26 partite ufficiali con 12 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte (36 gol fatti, 25 reti subite).

E’ il primo titolo professionistico della storia del Guidonia Montecelio 1937 Fc e del calcio nella Città dell’Aria e che si aggiunge alla bacheca dopo il trionfo nel campionato di Serie D della scorsa annata. Due storiche affermazioni in due anni. “E questo è solo l’inizio”, il discorso del presidente Mauro Fusano alla squadra negli spogliatoi.