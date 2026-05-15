Gli eventi del week-end

In questo fine settimana di metà maggio prendono il via diverse iniziative che proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Partiamo con il Roma: dal 16 al 24 maggio torna l’Open House. Durante questa settimana centinaia di spazi della città normalmente chiusi al pubblico aprono le porte in maniera totalmente gratuita. L’obiettivo è quello di coinvolgere professionisti, studenti ad appassionati di architettura a riscoprire a 360° il bene comune attraverso l’ambiente. Dopo 52 anni, sulla Riviera di Ulisse torna il Giro d’Italia. La settima tappa della manifestazione parte da Formia venerdì 15 maggio e coinvolgerà l’Antica via Appia e la via Flacca, attraversando la provincia di Latina e la Ciociaria fino ad arrivare in Abruzzo. Ostia (RM) si prepara ad accogliere il Campionato Italiano di Skateboard Park. Dal 15 al 17 maggio al Big Babol The Spot Skatepark ragazzi e ragazze si contenderanno il titolo di campione d’Italia di categoria tra acrobazie e coreografie mozzafiato. Infine il 16 maggio prendono il via Gli Itinerari del Museumgrandtour e proseguirà fino al 6 giugno. Un’occasione per scoprire il patrimonio artistico e culturale dell’Alta Valle del Sacco, dei Catelli romani e dei Monti Prenestini. I comuni di queste aree del territorio organizzano attività a tema, visite guidate ed eventi gastronomici nei luoghi di maggiore rilevanza storica.

Tra manifestazioni sportive ed itinerari culturali, questo week-end ci permette di vivere le diverse esperienze con maggiore tranquillità.