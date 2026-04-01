“No” dell’Europa alla proroga, Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto. Tempi duri per i Comuni  

L’Europa ha parlato e, questa volta, con un ipse dixit che non sembra lasciare margini di trattativa: la storica carta d’identità cartacea sta per andare definitivamente in pensione. Nonostante l’approssimarsi di una scadenza che cade proprio nel cuore della stagione estiva, la Commissione Europea ha confermato ufficialmente oggi (mercoledì 1 aprile) di non avere alcuna intenzione di concedere proroghe. Dal 3 agosto 2026, dunque, chiunque sia ancora in possesso del vecchio documento “a libretto” si ritroverà con un pezzo di carta privo di valore legale per la circolazione, con conseguenze potenzialmente caotiche per milioni di viaggiatori.

A partire dal prossimo 3 agosto, quindi, le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento e anche ai fini dell’espatrio. Le carte d’identità cartacee eventualmente rilasciate fino a quella data, esclusivamente per comprovate urgenze, scadranno comunque il 3 agosto 2026.

Tutti i cittadini sono pertanto invitati a verificare per tempo la validità del proprio documento di riconoscimento e, qualora ancora in possesso della versione cartacea, a prenotare con adeguato anticipo un appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE) presso il proprio Comune di residenza al fine di evitare code e assembramenti.

La notizia della mancata proroga arriva direttamente dal Commissario europeo alla Giustizia, Michael McGrath, rispondendo a un’interrogazione presentata dall’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi. Ceccardi aveva avanzato una ipotesi di rinvio per evitare il collasso degli uffici anagrafici nei Comuni della Repubblica. Tuttavia, la Commissione è stata irremovibile: il regolamento è stato adottato all’unanimità dagli Stati membri, pertanto la “posizione del legislatore” non verrà modificata.

Occorre quindi:

– Prenotare un appuntamento per il rilascio della CIE

– Tenere conto che la durata della CIE è di 10 anni per i maggiorenni

– 5 anni per i minori tra 3 e 18 anni

– 3 anni per i minori sotto i 3 anni

– A vita per gli ultra settantenni