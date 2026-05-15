Monterotondo, per un’Europa più inclusiva e giovane: un successo l’evento dedicato all’Erasmus e al dialogo interculturale

Una bella e partecipata mattina, quella di mercoledì 14 maggio, interamente dedicata all’Europa come opportunità concreta, spazio di crescita, scambio e apertura. È questo il messaggio corale lanciato dalle scuole del comunali di Monterotondo durante l’incontro che ha visto protagonisti studenti, docenti e istituzioni. Al centro del confronto: l’Erasmus, il viaggio, lo studio e il dialogo con altre culture come strumenti per formare cittadini europei consapevoli. Dagli interventi è emerso un invito forte a guardare il mondo e noi stessi con occhi nuovi, puntando sui giovani come motore di un’Europa più coesa.

Hanno preso parte all’iniziativa gli Istituti Comprensivi di Monterotondo “Campanari”, “Buozzi”, “Giovagnoli”, “eSpazia”, “l’Istituto Comprensivo Città dei Bambini” di Mentana e gli Istituti Superiori di Monterotondo “Catullo”, “Peano”, “Frammartino” e “Piazza della Resistenza”.

L’amministrazione Comunale ha voluto ringraziare l’assessora Isabella Bronzino per l’impegno nell’organizzazione, le Dirigenti e i Dirigenti scolastici, l’intero corpo docente e soprattutto i numerosi ragazzi e ragazze che con entusiasmo hanno animato la mattinata. All’incontro che si è tenuto in un’aula consiliare gremita, ha partecipato anche il sindaco Riccardo Varone.

“Vedere le nostre scuole fare Rete su un tema così strategico è il segnale più importante” – dichiarano dal Comune. “Investire su Erasmus, mobilità e confronto culturale significa dare ai giovani strumenti reali per sentirsi parte di una comunità europea. Continueremo a sostenere percorsi che rendano l’Europa più vicina, più inclusiva e più giovane.” L’evento si inserisce nel percorso di promozione della cittadinanza europea attiva che il Comune di Monterotondo intende rafforzare, in collaborazione con le scuole e le realtà educative del territorio.