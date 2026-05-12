Fonte Nuova è una comunità cardioprotetta: inaugurato il nuovo defibrillatore donato da Francesca Manenti

Da oggi la comunità di Fonte Nuova è più sicura. È stato inaugurato il nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), installato grazie alla donazione della Delegata alla prevenzione sanitaria, Francesca Manenti, che ha fortemente voluto e coordinato il progetto.

Alla cerimonia erano presenti la consigliera regionale Micol Grasselli, il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni e la consigliera comunale Laura Suffer, che insieme alla cittadinanza hanno accolto questo presidio salvavita. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Parrocchia di Gesù Maestro e a Don Luigi per la disponibilità e l’accoglienza che hanno reso possibile l’installazione in un luogo accessibile alla comunità.

“L’obiettivo è rendere Fonte Nuova una comunità sempre più sicura e protetta – hanno dichiarato i rappresentanti istituzionali presenti –. Questo defibrillatore è un passo concreto, ma la vera differenza la fa la preparazione dei cittadini.”

Proprio per questo, l’iniziativa non si ferma qui. La Delegata Francesca Manenti è già attivamente impegnata sul territorio nella promozione di corsi di primo soccorso e BLS-D, con l’intento di diffondere competenze fondamentali per intervenire nei momenti decisivi.

“Una comunità preparata è una comunità più sicura – ha sottolineato Manenti –. Sapere cosa fare in caso di arresto cardiaco può davvero salvare una vita. La prevenzione non è un gesto isolato, ma un percorso continuo che vogliamo portare avanti insieme.” Nei prossimi mesi verranno comunicate le date dei corsi gratuiti aperti alla cittadinanza, organizzati in collaborazione con enti formativi accreditati.