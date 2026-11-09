Guidonia, stop alla divisa e alle indennità per il vigile pusher: per legge resta solo l’assegno di sussistenza

Con la determinazione dirigenziale numero 200, firmata a ridosso del fine settimana, il Comune di Guidonia Montecelio ha formalizzato la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del vigile urbano, arrestato perché accusato di spaccio e detenzione di pistola clandestina, identificato nei registri interni con il numero di matricola 778. Il provvedimento d’urgenza è scattato in modo automatico e vincolato dopo che l’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) ha preso atto di una misura restrittiva della libertà personale emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti del lavoratore.

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Il caso nelle carte burocratiche è emerso a seguito della segnalazione formale inoltrata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale il 30 ottobre scorso, che faceva riferimento a un evento specifico avvenuto il 27 ottobre 2026: l’arresto dell’agente. Da quella stessa data, l’amministrazione guidata ad interim dal dirigente dell’Area I Pierluigi Floridi ha dovuto azzerare la retribuzione del dipendente. L’atto, pur mantenendo il massimo riserbo sulle generalità dell’interessato per ragioni di privacy e tutela del segreto istruttorio, rappresenta una procedura tassativa prevista dal nuovissimo Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Locali, siglato a febbraio di quest’anno, e dal Testo Unico del Pubblico Impiego.

Niente stipendio, scatta l’assegno assistenziale

La sospensione dal servizio e lo stop agli emolumenti accessori – comprese le indennità e le retribuzioni di posizione o risultato – dureranno per l’intero periodo di detenzione o di privazione della libertà personale. La legge italiana, tuttavia, prevede una rete di protezione per garantire la sussistenza minima del nucleo familiare. Al dipendente rimasto senza lavoro sarà infatti erogato un “assegno alimentare” pari esattamente al 50% dello stipendio tabellare, oltre agli assegni familiari, ove spettanti.

Per blindare la legittimità della decisione da possibili ricorsi amministrativi, il dirigente ha richiamato una solida giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Tar. I giudici amministrativi hanno chiarito a più riprese che questo genere di sussidio non ha natura retributiva (non essendoci a monte una prestazione lavorativa), ma ha una funzione prettamente assistenziale e di solidarietà, finalizzata a far fronte alle esigenze primarie di vita. Proprio per questo motivo, la somma non sarà assoggettabile a ritenute previdenziali né a rivalutazione monetaria, e non potrà essere reclamata dal Comune in futuro, anche qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi definitivamente.

Carriera congelata in attesa dei giudici

Il periodo di allontanamento forzato dall’ufficio non verrà computato ai fini dell’anzianità di servizio e risulterà congelato sia per la pensione sia per il trattamento di fine rapporto. Eventuali conguagli o restituzioni degli stipendi arretrati scatteranno solo in futuro, qualora le indagini penali e il successivo iter disciplinare dovessero concludersi con la completa riabilitazione del dipendente. L’atto è stato trasmesso ai vertici del Comune, al sindaco e all’Ufficio trattamento economico per l’immediato blocco della busta paga. Per l’ente si tratta di un passaggio obbligato, a tutela del buon andamento e dell’onorabilità della pubblica amministrazione. All’interessato restano ora sessanta giorni di tempo per impugnare il provvedimento davanti al TAR del Lazio.