Guidonia, cocaina e pistola clandestina sull’auto di servizio: arrestato vigile urbano. Il sindaco: “Comportamento grave”

La divisa addosso, i colori d’istituto della Polizia Locale sulla carrozzeria e, nell’auto di servizio, un carico da trafficante professionista. C’è incredulità e profondo sconcerto per l’arresto in flagranza di un agente di 53 anni in forza al Comando di Guidonia Montecelio, fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco al termine di una mirata attività investigativa. L’accusa formulata a suo carico è pesante: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma da fuoco clandestina.

Le modalità del blitz che hanno portato al fermo delineano un quadro inquietante. Secondo quanto comunicato dai carabinieri, l’uomo si trovava da solo a bordo dell’auto di servizio, indossando la divisa d’ordinanza, quando i militari dell’Arma lo hanno intercettato e sottoposto a controllo. La perquisizione dell’abitacolo ha portato al rinvenimento di circa 390 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere piazzate sul mercato dello spaccio, insieme alla somma in contanti di circa 30 mila euro.

A rafforzare le accuse, sempre secondo quanto comunicato dai carabinieri, il ritrovamento a bordo del mezzo istituzionale di un revolver con matricola abrasa e di numerose cartucce di vario calibro. Una pistola clandestina su cui sono già in corso approfonditi accertamenti balistici per verificarne la provenienza e l’eventuale utilizzo in passati episodi di cronaca. La successiva perquisizione scattata nell’abitazione del cinquantatreenne ha permesso di sequestrare ulteriore sostanza stupefacente.

Dopo la convalida della misura cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria, il Comune di Guidonia Montecelio ha risposto immediatamente con la linea della fermezza. L’amministrazione ha disposto la sospensione immediata dal servizio senza retribuzione, avviando contestualmente il procedimento disciplinare interno che potrebbe portare al licenziamento.

“Sono profondamente ferito da questa vicenda che reputo grave”, ha commentato il sindaco Mauro Lombardo attraverso una nota stampa, intervenuto nella doppia veste di primo cittadino e avvocato. Pur richiamando il principio costituzionale della presunzione di innocenza in attesa di giudizio, Lombardo ha garantito che l’ente non esiterà ad assumere ogni determinazione necessaria a tutela dell’interesse pubblico. “Il comportamento individuale di un singolo, nonostante la gravità amplificata dalla divisa che indossava, non può e non deve offuscare il valore, la professionalità e il senso del dovere delle donne e degli uomini del nostro Corpo di Polizia Locale”, ha concluso il sindaco.